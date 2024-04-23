Аньелли после чемпионства «Интера» напомнил о дате завоевания 20-го скудетто «Ювентусом»

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вспомнил, когда туринский клуб завоевал право разместить вторую звезду на логотипе клуба. В Италии команды получают эту возможность после каждых 10 выигранных титулов.
«16 мая 1982 года. До конца», – написал Аньелли, использовав слоган «бьянконери».
- В понедельник «Интер» в 20-й раз в истории стал чемпионом Италии после победы над «Миланом» (2:1) в матче 33-го тура.
- «Нерадзурри» получили право использовать вторую звезду на форме.
- На счету «Ювентуса» 36 чемпионских титулов.