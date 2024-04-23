Аньелли после чемпионства «Интера» напомнил о дате завоевания 20-го скудетто «Ювентусом»

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вспомнил, когда туринский клуб завоевал право разместить вторую звезду на логотипе клуба. В Италии команды получают эту возможность после каждых 10 выигранных титулов.

«16 мая 1982 года. До конца», – написал Аньелли, использовав слоган «бьянконери».