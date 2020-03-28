Обинна показал, как в форме «Локомотива» и под музыку убирается дома

Бывший футболист «Локомотива» Виктор Обинна показал, как убирается дома во время карантина. Игрок надел форму московского клуба, видео доступно ниже.

Обинна также надел защитную маску, чтобы обезопасить организм от попадания вируса.

Игрок принадлежал «Локомотиву» с 2011 по 2015 год.

Он провел за команду 58 матчей, забил пять голов, сделал четыре результативных паса.

Сейчас Обинна пребывает в статусе свободного агента.