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    Обинна показал, как в форме «Локомотива» и под музыку убирается дома

    Бывший футболист «Локомотива» Виктор Обинна показал, как убирается дома во время карантина. Игрок надел форму московского клуба, видео доступно ниже.

    Обинна также надел защитную маску, чтобы обезопасить организм от попадания вируса.

    • Игрок принадлежал «Локомотиву» с 2011 по 2015 год.
    • Он провел за команду 58 матчей, забил пять голов, сделал четыре результативных паса.
    • Сейчас Обинна пребывает в статусе свободного агента.

    Источник: твиттер SoccerFootball

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    28.03.2020 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2020, 01:05

      Лучше бы играл лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 28 марта 2020, 23:04

      Молодец, что не забывает нас. Но играл он, честно говоря, так себе. Те же Ниасс и Н'дой приносили пользы поболее.

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > 29 марта 2020, 14:09

      Но гол Тереку он хороший положил!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > 30 марта 2020, 14:33

      Тоже верно

      0
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