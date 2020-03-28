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  • Обинна показал, как в форме «Локомотива» и под музыку убирается дома

Обинна показал, как в форме «Локомотива» и под музыку убирается дома

28 марта 2020, 22:18
4

Бывший футболист «Локомотива» Виктор Обинна показал, как убирается дома во время карантина. Игрок надел форму московского клуба, видео доступно ниже.

Обинна также надел защитную маску, чтобы обезопасить организм от попадания вируса.

  • Игрок принадлежал «Локомотиву» с 2011 по 2015 год.
  • Он провел за команду 58 матчей, забил пять голов, сделал четыре результативных паса.
  • Сейчас Обинна пребывает в статусе свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер SoccerFootball
Россия. Премьер-лига Локомотив Обинна Виктор
Комментарии (4)
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Черкизовский Кот
1585425881
Молодец, что не забывает нас. Но играл он, честно говоря, так себе. Те же Ниасс и Н'дой приносили пользы поболее.
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paracetamol
1585433106
Лучше бы играл лучше.
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