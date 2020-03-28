Экс-генсек РФС – о сокращении зарплат в РПЛ: «Возможно, Кокорин не купит кроссовки за миллион рублей и сэкономленные деньги будут потрачены на врачей»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев поделился мнением о возможном урезании зарплат в чемпионате страны по футболу.

– Как быть с контрактами футболистов? Многие соглашения истекают в конце марта.

– Это сложная ситуация. Соответствующий комитет РФС должен подумать и посоветоваться с известными юристами. С одной стороны, футбол регулируется регламентами ФИФА и УЕФА. И наверняка какие-то рекомендации последуют от высших чиновников. В то же время, у нас и курс рубля изменился, поэтому нужно находить компромисс, вступая в переговоры с футболистами.

Здесь как раз и проявятся моральные качества. Возможно, (Александр) Кокорин не купит очередные кроссовки за миллион рублей при другой зарплате, ну или кто еще. И сэкономленные деньги будут потрачены не на бонус за победу в чемпионате или Кубке, а в качестве бонуса тем врачам, которые героически сражаются за жизни людей, в том числе и футбольных болельщиков, например, Льва Лещенко.

Прежде всего, это процесс переговоров. Во многом руководители клубов должны понять, что футбольное мастерство – важный аспект, но если он сопровождается какими-то моральными вещами, то с этими футболистами можно расстаться. В противном случае руководители и тренеры будут заложниками агентов и их «звезд», – сказал Воробьев.

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