Клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран

Клубы российской Премьер-лиги проводят консультации о возможных вариантах завершения сезона, приостановленного на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В частности, по информации журналиста Сергея Егорова, обсуждается урезание зарплат футболистов на 30-50 процентов в том случае, если чемпионат не будет доигран.

Также инсайдер сообщает, что вероятная дата возобновления РПЛ – 15 мая. У клубов и лиги есть настрой провести оставшиеся восемь туров, чтобы избежать невыполнения обязательств по коммерческим договорам.

«Шанс на то, что не доиграют, будет увеличиваться по мере поступления негативных новостей по вирусу. Полагаю, что как минимум 6-8 клубов сейчас будут НЕ ПРОТИВ остановки чемпионата. Полагаю, что и в РФС, и в РПЛ думают над негативным сценарием остановки – в плане распределения мест (вылет, еврокубки). Возможно, поручения подготовить предложения уже даны», – заключил Егоров.