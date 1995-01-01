Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран

    Клубы российской Премьер-лиги проводят консультации о возможных вариантах завершения сезона, приостановленного на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

    В частности, по информации журналиста Сергея Егорова, обсуждается урезание зарплат футболистов на 30-50 процентов в том случае, если чемпионат не будет доигран.

    Также инсайдер сообщает, что вероятная дата возобновления РПЛ – 15 мая. У клубов и лиги есть настрой провести оставшиеся восемь туров, чтобы избежать невыполнения обязательств по коммерческим договорам.

    «Шанс на то, что не доиграют, будет увеличиваться по мере поступления негативных новостей по вирусу. Полагаю, что как минимум 6-8 клубов сейчас будут НЕ ПРОТИВ остановки чемпионата. Полагаю, что и в РФС, и в РПЛ думают над негативным сценарием остановки – в плане распределения мест (вылет, еврокубки). Возможно, поручения подготовить предложения уже даны», – заключил Егоров.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1759

      Hektor 84 16 минут назад

      Урезать до уровня МРОТ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75681
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru