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Клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран

27 марта 2020, 00:43
7

Клубы российской Премьер-лиги проводят консультации о возможных вариантах завершения сезона, приостановленного на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В частности, по информации журналиста Сергея Егорова, обсуждается урезание зарплат футболистов на 30-50 процентов в том случае, если чемпионат не будет доигран.

Также инсайдер сообщает, что вероятная дата возобновления РПЛ – 15 мая. У клубов и лиги есть настрой провести оставшиеся восемь туров, чтобы избежать невыполнения обязательств по коммерческим договорам.

«Шанс на то, что не доиграют, будет увеличиваться по мере поступления негативных новостей по вирусу. Полагаю, что как минимум 6-8 клубов сейчас будут НЕ ПРОТИВ остановки чемпионата. Полагаю, что и в РФС, и в РПЛ думают над негативным сценарием остановки – в плане распределения мест (вылет, еврокубки). Возможно, поручения подготовить предложения уже даны», – заключил Егоров.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Hektor 84
1585260051
Урезать до уровня МРОТ
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1585280769
Будет дворовый футбол.
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mat73
1585283804
Ухты! Я еще есть в "Бомбардире" чтоли? Случайно сюда сейчас зашел, после 2-3-летней разлуки ;о)
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vladimir-7
1585287065
Легионеры смогут разорвать контракт с клубами, если они не согласятся на снижение зарплаты, особенно те, кто полирует лавочку, а хотели бы играть.
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portero
1585322608
Вот уже футбол не главное, лишь бы все начали работать и карантин ***** прекратился... достало .....
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zigbert
1585339002
Ничего страшного не случится.
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