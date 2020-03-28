Энрике: «Иньеста в каком-то роде близок к Месси»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал.
«Игрок, который в течение карьеры больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идет Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И все же Лео сильно отличается от других», – сказал 49-летний специалист.
- Энрике работал с Месси и Иньестой в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.
- Аргентинец – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
- Испанец в 2010 году выигрывал чемпионат мира.
Источник: Goal.com