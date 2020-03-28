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Энрике: «Иньеста в каком-то роде близок к Месси»

28 марта 2020, 12:16
3

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал.

«Игрок, который в течение карьеры больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идет Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И все же Лео сильно отличается от других», – сказал 49-летний специалист.

  • Энрике работал с Месси и Иньестой в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.
  • Аргентинец – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Испанец в 2010 году выигрывал чемпионат мира.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Испания Месси Лионель Иньеста Андрес Энрике Луис
Комментарии (3)
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Maxi_7
1585387636
Да, Иньеста владел мячом очень тонко, какие пасы разрезные были... видение поля, чувство ритма... у Месси в придачу ко всем этим качествам еще скорость и удар, вот в принципе и все, чем они отличаются с чисто технической стороны... а так Андрес был очень спокойный человек, не агрессивный, в то время как Лео был больше заряжен брать игру на себя,у него более ярко выраженные качества лидерства... думаю, именно это и не позволило Андресу, как и Хави взять ЗМ в свое время. да и врядли они сильно по этому переживают...
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zarsm
1585393570
Иньеста это просто гений)
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