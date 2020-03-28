Энрике: «Иньеста в каком-то роде близок к Месси»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал.

«Игрок, который в течение карьеры больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идет Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И все же Лео сильно отличается от других», – сказал 49-летний специалист.