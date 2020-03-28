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    Энрике не исключил возвращение в «Барселону»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о возможном возвращении в «Барселону».

    «Думаю, смогу тренировать везде, где уже работал. Я оставил все двери открытыми. Моe время в «Барселоне» было чудесным, и я всегда буду благодарен за это. Мне очень повезло, что я провeл столько лет в клубе, который дал мне всe», – сказал 49-летний специалист.

    • Будучи футболистом, Энрике выступал за «Барсу» с 1996 по 2004 год.
    • В качестве тренера испанец сначала поработал с дублем каталонцев (2008-2011), а затем и с основой (2014-2017).

    Источник: Goal.com

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    28.03.2020 10:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 марта 2020, 13:04

      В сравнении с нынешним положением вещей, при Энрике явно было веселее, и сама игра, и результаты.

      1
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > Cules2013 29 марта 2020, 23:36

      даже вообще и претензии не было

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