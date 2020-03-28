Энрике не исключил возвращение в «Барселону»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о возможном возвращении в «Барселону».
«Думаю, смогу тренировать везде, где уже работал. Я оставил все двери открытыми. Моe время в «Барселоне» было чудесным, и я всегда буду благодарен за это. Мне очень повезло, что я провeл столько лет в клубе, который дал мне всe», – сказал 49-летний специалист.
- Будучи футболистом, Энрике выступал за «Барсу» с 1996 по 2004 год.
- В качестве тренера испанец сначала поработал с дублем каталонцев (2008-2011), а затем и с основой (2014-2017).
Источник: Goal.com