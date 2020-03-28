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Энрике не исключил возвращение в «Барселону»

28 марта 2020, 10:39
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о возможном возвращении в «Барселону».

«Думаю, смогу тренировать везде, где уже работал. Я оставил все двери открытыми. Моe время в «Барселоне» было чудесным, и я всегда буду благодарен за это. Мне очень повезло, что я провeл столько лет в клубе, который дал мне всe», – сказал 49-летний специалист.

  • Будучи футболистом, Энрике выступал за «Барсу» с 1996 по 2004 год.
  • В качестве тренера испанец сначала поработал с дублем каталонцев (2008-2011), а затем и с основой (2014-2017).

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Энрике Луис
Комментарии (2)
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Cules2013
1585389843
В сравнении с нынешним положением вещей, при Энрике явно было веселее, и сама игра, и результаты.
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