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  • Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Бекао попросил зарплату в два раза больше той, о которой мы договорились изначально»

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Бекао попросил зарплату в два раза больше той, о которой мы договорились изначально»

25 марта 2020, 22:20
9

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о деталях ухода защитника Родриго Бекао в «Удинезе».

  • Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды из бразильской «Байи» летом 2018 года. Сумма арендного соглашения составила 0,05 млн евро.
  • Не договорившись с московском клубом, 23-летний бразилец ушел в «Удинезе». Итальянцы заплатили за футболиста 1,6 млн евро.

– Первое время Бекао все восхищались, затем случился провал – он со скандалом ушел в «Удинезе». Как вы его упустили?

– Сначала я очень долго договаривался с клубом, чтобы после окончания аренды не возникло вопросов с постоянным трансфером. На это я потратил больше месяца, пришлось попотеть, но этот вопрос был закрыт. А вот по игроку имелась лишь джентльменская договоренность с его агентами: если все окей, то мы на таких-то условиях забираем Бекао. Ударили по рукам.

Сентябрь, Родриго сыграл в первом матче ЛЧ. Нам все сразу стало понятно: «Давай подписывать, чего ждать?» Начался диалог с агентами: мы добивались встречи, но они всячески ее избегали. Так продолжалось до январских сборов в Испании. Я сам полетел разговаривать с Бекао. Он просто сказал: «Я знаю, что мы обо всем договорились, но мне мало, я заслужил намного больше денег». И назвал сумму в два раза больше той, о которой мы договорились изначально.

– Вы пошли на уступки?

– Мы выразили недовольство агентам, оказывали давление на Бекао. Позже выяснилось, что во время декабрьского отпуска в Бразилии он подписал контракт с «Удинезе». Родриго прилетел на сбор ЦСКА, но ничего не сказал, потому что боялся сесть на скамейку. Мы, не зная об этом, серьезно пошли ему навстречу во время переговоров. Дальше – снова отказ. С его стороны посыпались детские оправдания: «Вы так быстро пошли на мои условия, значит, сразу могли дать больше». И на каждый новый аргумент он заявлял, что что-то не так, что нужно что-то еще. До тех пор, пока не стало известно об «Удинезе».

Хорошо, что к тому времени подлечился Васин, появился Дивеев. Плюс Набабкин. Затем взяли Шарлию в бесплатную аренду до конца сезона. Под конец окна рискнули и с Седриком Гогуа. Он сразу отбил все вложения: вышел, забил и добыл для нас три очка.

Бабаев – о переходе Бекао в «Удинезе»: «Неприятно чувствовать себя лохом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Удинезе Бекао Родриго
Комментарии (9)
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Курск01
1585164671
Золотые горы?
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ZENIT***
1585165837
Замануха?
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Hektor 84
1585173492
Карпов, гогуа, Васин днари.
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vladimir-7
1585201849
Переход Бекао, напоминает скрытые переговоры и уход из ЦСКА Хонды.
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portero
1585209551
Ушёл туда где ему лучше, но боялся чего-то...
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ruded
1585213967
зато сейчас, Бекао счастлив и стал известным игроком в успешном клубе (сарказм).
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Граф2019
1585225410
зоопарк опустел...
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zigbert
1585231669
Таких игроков нет смысла держать в команде.
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