Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Бабаев – о переходе Бекао в «Удинезе»: «Неприятно чувствовать себя лохом»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему московскому клубу не удалось сохранить в своем составе защитника Родриго Бекао, ушедшего этим летом в «Удинезе».

    «Мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всeм ещe в конце декабря — начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с «Удинезе» не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества.

    Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: «Только ЦСКА, просто решите личные вопросы». А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени.

    Осенью мы и начали переговоры. У нас последний матч был в Мадриде, туда уже должны были приехать его агенты для подписания контракта, всe было согласовано. Мы решили его выкупать в октябре. По этой причине уже был подписан трансфер с клубом Родриго. Руки были развязаны, чтобы подписать личный контракт. Но потом начались чудеса в решете. Значит, мы тоже в чeм-то недоработали. Постараемся учесть эти ошибки и не допустить такого в той же истории с Лукасом Сантосом, если дойдeт до опции выкупа. Но полностью себя застраховать от такого можно только нелегальным путeм»

    • Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды из бразильской «Байи» летом 2018 года. Сумма арендного соглашения составила 0,05 млн евро.
    • Не договорившись с московском клубом, 23-летний бразилец ушел в «Удинезе». Итальянцы заплатили за защитника 1,6 млн евро.
    • В текущем розыгрыше Серии А Бекао провел два матча и забил победный гол в игре с «Миланом» (1:0).

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2019 23:52
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru