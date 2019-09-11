Бабаев – о переходе Бекао в «Удинезе»: «Неприятно чувствовать себя лохом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему московскому клубу не удалось сохранить в своем составе защитника Родриго Бекао, ушедшего этим летом в «Удинезе».

«Мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всeм ещe в конце декабря — начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с «Удинезе» не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества.

Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: «Только ЦСКА, просто решите личные вопросы». А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени.

Осенью мы и начали переговоры. У нас последний матч был в Мадриде, туда уже должны были приехать его агенты для подписания контракта, всe было согласовано. Мы решили его выкупать в октябре. По этой причине уже был подписан трансфер с клубом Родриго. Руки были развязаны, чтобы подписать личный контракт. Но потом начались чудеса в решете. Значит, мы тоже в чeм-то недоработали. Постараемся учесть эти ошибки и не допустить такого в той же истории с Лукасом Сантосом, если дойдeт до опции выкупа. Но полностью себя застраховать от такого можно только нелегальным путeм»