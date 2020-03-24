Семин – о карантине в «Локомотиве»: «Тренеры будут контролировать все, мы в отпуск не уходим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение клуба объявить карантин и перевести игроков на домашние тренировки.

«Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план – контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону.

Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем», – сказал Семин.