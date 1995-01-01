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    Семин – о карантине в «Локомотиве»: «Тренеры будут контролировать все, мы в отпуск не уходим»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение клуба объявить карантин и перевести игроков на домашние тренировки.

    «Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план – контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону.

    Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем», – сказал Семин.

    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
    • В России, по официальным данным, инфекция обнаружена у 438 человек.

    Источник: ТАСС

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