Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о карантине в «Локомотиве»: «Тренеры будут контролировать все, мы в отпуск не уходим»

Семин – о карантине в «Локомотиве»: «Тренеры будут контролировать все, мы в отпуск не уходим»

24 марта 2020, 20:48
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение клуба объявить карантин и перевести игроков на домашние тренировки.

«Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план – контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону.

Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем», – сказал Семин.

  • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
  • В России, по официальным данным, инфекция обнаружена у 438 человек.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1585082094
Шпалыч, здорово не высовывайся, береги себя. 70+ - это серьезно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+