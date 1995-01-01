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    Судья Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Егоров мог позвонить либо Алаеву, либо Дюкову. Преподнесли так, что я против VAR»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл подробности своего увольнения с «Матч ТВ» после критики судейства во встрече «Зенит»ЦСКА.

    «Идет матч, я сижу в студии на стадионе. После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Сердару Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку». Тут же прилетает момент из матча 1-го тура чемпионата Франции. Один в один, так же наступили на ногу. Арбитр обратился к VAR, посмотрел и показал красную карточку.Это правила игры. Когда игрок атакует соперника – сзади, спереди, сбоку – может он нанести травму?

    Азмун в итоге ее и нанес. Когда Обляков снял гетру, у него три дырки в ноге от шипов было. И это же не пластиковые шипы, которые продают в магазине, а вкручивающиеся, железные шипы. В перерыве мне потом сказали, что в эфир меня больше не выведут. Кто это мог сделать? Мне же никто не объяснял, мол, позвонил такой-то и сказал, что не надо тебе… Мы тебя не будем выпускать.

    Мое предположение очень простое. Если выстраивать схему, скорее всего, Калошин позвонил Егорову, а Егоров мог позвонить либо Алаеву, либо Дюкову. Соответственно, это преподнесли по итогу так, что я против VAR и за счет «Матч ТВ» решаю свои вопросы. В Москве по горячим следам быстро записывают мнение Калошина по игре «Зенит» – ЦСКА, он обсуждает момент с Азмуном, в котором, по его мнению, надо было давать желтую карточку, объясняет вторую желтую карточку ЦСКА [Бийолу] и больше ничего», – рассказал Федотов в программе «Мы к вам приедем» блогера Николая Угодника.

    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоялся в прошлом году.
    • Федотов работал на матчах чемпионата России с 2011 года.

    Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

    Источник: твиттер «Угодник»

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      valkam72 42 минуты назад

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