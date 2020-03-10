Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дополнил информацию о своем уходе с «Матч ТВ». По его словам, арбитра не пустили в эфир после того как он выразил несогласие с работой коллеги на игре «Зенита»

«Сотрудничество с «Матч ТВ» закончилось на матче «Зенит» – ЦСКА. Я сказал, что по правилам Сердару Азмуну нужно было показывать красную карточку и все. Это я сказал в перерыве. Кто-то кому-то потом позвонил; мне сообщили, что меня не выведут в эфир после окончания матча. И все.

Никаких технических проблем, конечно, не было; ну какие технические проблемы? Мне ничего не объясняли. Просто сказали, что кто-то позвонил и указал меня больше не пускать в эфир. Когда мне сказали, я собрал вещи и уехал со студии», – сообщил Федотов, ныне работающий в качестве судьи на любительских матчах.