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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

10 марта 2020, 20:21
14

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дополнил информацию о своем уходе с «Матч ТВ». По его словам, арбитра не пустили в эфир после того как он выразил несогласие с работой коллеги на игре «Зенита»

«Сотрудничество с «Матч ТВ» закончилось на матче «Зенит» – ЦСКА. Я сказал, что по правилам Сердару Азмуну нужно было показывать красную карточку и все. Это я сказал в перерыве. Кто-то кому-то потом позвонил; мне сообщили, что меня не выведут в эфир после окончания матча. И все.

Никаких технических проблем, конечно, не было; ну какие технические проблемы? Мне ничего не объясняли. Просто сказали, что кто-то позвонил и указал меня больше не пускать в эфир. Когда мне сказали, я собрал вещи и уехал со студии», – сообщил Федотов, ныне работающий в качестве судьи на любительских матчах.

  • Матч «Зенит» – ЦСКА состоялся в прошлом году.
  • Федотов работал на матчах чемпионата России с 2011 года.
  • Категория судьи – всероссийская.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар Федотов Игорь
Комментарии (14)
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Hektor 84
1583862669
Нельзя говорить плохо про народное газовое достояние
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Добрый Бобер
1583864459
Понимаете масштаб? Человек лишь мнение высказал...
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Мага 13
1583864579
помню тот матч гнилой, шуму было много по поводу судейства, да и во время трансляции на матч тв комментаторы вовсю лизали Миллеру, который присутствовал на той игре.
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bset
1583865046
Позор Зениту и Газпрому
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vitarakan
1583867768
Позвонил Азмун)и сказал федотов ты не прав.
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nirita
1583868026
Тебе и любителей судить доверять нельзя.
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GermanVo
1583871452
Самое печальное, что он далеко не первый на всеуслышание рассказывает об этом беспределе, но всем всё по уху.
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wobaekat
1583873298
Вся Россия – в одной новости
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СвинкаСправедливости
1583876924
Стыдно за Зенит!
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denzillo
1583905034
Вот этим всё и сказано! Зае.....б......ли....медвепуты с милеррами-когда же уже случится ваш закат ВОРЫ?!
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