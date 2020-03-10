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    Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дополнил информацию о своем уходе с «Матч ТВ». По его словам, арбитра не пустили в эфир после того как он выразил несогласие с работой коллеги на игре «Зенита»

    «Сотрудничество с «Матч ТВ» закончилось на матче «Зенит» – ЦСКА. Я сказал, что по правилам Сердару Азмуну нужно было показывать красную карточку и все. Это я сказал в перерыве. Кто-то кому-то потом позвонил; мне сообщили, что меня не выведут в эфир после окончания матча. И все.

    Никаких технических проблем, конечно, не было; ну какие технические проблемы? Мне ничего не объясняли. Просто сказали, что кто-то позвонил и указал меня больше не пускать в эфир. Когда мне сказали, я собрал вещи и уехал со студии», – сообщил Федотов, ныне работающий в качестве судьи на любительских матчах.

    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоялся в прошлом году.
    • Федотов работал на матчах чемпионата России с 2011 года.
    • Категория судьи – всероссийская.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    10.03.2020 20:21
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +424

      denzillo 16 часов назад

      Вот этим всё и сказано! Зае.....б......ли....медвепуты с милеррами-когда же уже случится ваш закат ВОРЫ?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6902

      Диктор 18 часов назад

      Он позарился на святое= против ТРУБЫ высказался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      СвинкаСправедливости 11 марта, 00:48

      Стыдно за Зенит!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2618

      Nesterenko 11 марта, 00:32

      Ну и что он такого плохого сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      wobaekat 10 марта, 23:48

      Вся Россия – в одной новости

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод 10 марта, 23:39

      Бывший свинья Федотов : после того как я сказал что Азмуна надо удалять , меня по приказу Мюллера избиииииили . Хны ,хны .

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод 10 марта, 23:37

      Х у я сказочник !

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1131

      GermanVo 10 марта, 23:17

      Самое печальное, что он далеко не первый на всеуслышание рассказывает об этом беспределе, но всем всё по уху.

      8
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      Рейтинг: +239

      nirita 10 марта, 22:20

      Тебе и любителей судить доверять нельзя.

      0
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      Рейтинг: +20

      vitarakan 10 марта, 22:16

      Позвонил Азмун)и сказал федотов ты не прав.

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