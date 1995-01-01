Судья Федотов: «Не работаю на «Матч ТВ» после того, как высказал мнение, что Азмуна нужно удалять»

Да мы все знаем кто наш футбик, и хоккей кстати тоже, зас*ал. Лучше б газ дешевел, а не нефть...
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему больше не выступает на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Арбитр связал вопрос с цензурой.
«После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Сердар Азмуна надо было удалять. Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с Александром Егоровым», – сказал Федотов.
- Матч «Зенит» – ЦСКА состоялся в прошлом году.
- Федотов работал на матчах чемпионата России с 2011 года.
- Категория судьи – всероссийская.