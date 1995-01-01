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    Судья Федотов: «Не работаю на «Матч ТВ» после того, как высказал мнение, что Азмуна нужно удалять»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему больше не выступает на «Матч ТВ» в качестве эксперта. Арбитр связал вопрос с цензурой.

    «После первого тайма «Зенит»ЦСКА высказал мнение, что Сердар Азмуна надо было удалять. Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с Александром Егоровым», – сказал Федотов.

    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоялся в прошлом году.
    • Федотов работал на матчах чемпионата России с 2011 года.
    • Категория судьи – всероссийская.

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8330

      ufos73 1 минуту назад

      Да мы все знаем кто наш футбик, и хоккей кстати тоже, зас*ал. Лучше б газ дешевел, а не нефть...

      0
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      Рейтинг: +1468

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Странная логика. Гораздо очевиднее другое - на Матч ТВ посчитали необходимым приглашать в качестве эксперта более компетентных специалистов, а не околофутбольную бездарь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      paracetamol 33 минуты назад

      Не работаешь потому, что судья креновый и как человек - г-но.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      FROL001 1 час назад

      Бывший судья вылупился из фердуновской гвардии.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      alarm 1 час назад

      стыдно за свинохвостых!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2002

      Борат 1 час назад

      От твоей работы на матч тв ни тепло ни холодно, а вот то что лапочкин и прочие рылы продолжают беспределить на поле по указке федуна вот в этом проблема !!! Позор крючкохвостым !!! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      Павелий 1 час назад

      Пока Газпром без всенародного референдума будет откровенно просирать деньги через Зенит, в нашем футболе не будет ни порядка, ни прогресса.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1112

      Питерский князь > Павелий 1 час назад

      Прогресс будет тогда, когда таким как ты слова перестануть давать.
      =)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      valkam72 > Питерский князь 1 час назад

      "Князь" из питерской подворотни.

      6
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      Рейтинг: +1112

      Питерский князь > valkam72 1 час назад

      Рот помой, подмойся и пора на работу.
      =)))

      -2
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