Рейна: «У меня были симптомы коронавируса»

Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна рассказал, что испытывал симптомы, характерные для коронавируса.
«На неделе у меня были симптомы как при заражении коронавирусом: сухой кашель, жар и затрудненное дыхание. Но сейчас я чувствую себя лучше. Я постоянно слежу за новостями из Испании, Италии и Англии. У меня много близких, поэтому я хочу знать, что происходит и какие решения принимаются.
Чем лучше мы соблюдаем рекомендации, тем быстрее все закончится. К изоляции нужно относиться серьезно. Уверен, что эта ситуация сделает всех нас сильнее», — цитирует Рейну Football Italia.
- В январе бирмингемский клуб арендовал 36-летнего испанца до конца текущего сезона.
- Рейна выступает за «Милан» с лета 2018 года.
Источник: Football Italia