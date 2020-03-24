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Рейна: «У меня были симптомы коронавируса»

24 марта 2020, 17:19

Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна рассказал, что испытывал симптомы, характерные для коронавируса.

«На неделе у меня были симптомы как при заражении коронавирусом: сухой кашель, жар и затрудненное дыхание. Но сейчас я чувствую себя лучше. Я постоянно слежу за новостями из Испании, Италии и Англии. У меня много близких, поэтому я хочу знать, что происходит и какие решения принимаются.

Чем лучше мы соблюдаем рекомендации, тем быстрее все закончится. К изоляции нужно относиться серьезно. Уверен, что эта ситуация сделает всех нас сильнее», — цитирует Рейну Football Italia.

  • В январе бирмингемский клуб арендовал 36-летнего испанца до конца текущего сезона.
  • Рейна выступает за «Милан» с лета 2018 года.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Милан Рейна Пепе
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