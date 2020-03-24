Жена Луиса Адриано: «Мне ежедневно желают смерти. Странно, что цвет кожи мужа может вызывать такие эмоции»

Модель Екатерина Дорожко, супруга форварда «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала, что ей пишут оскорбления в соцсетях из-за цвета кожи мужа.

– Много насмешек по поводу темнокожего мужа слышишь?

– Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей, – ответила Дорожко в инстаграме.