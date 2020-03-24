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  • Жена Луиса Адриано: «Мне ежедневно желают смерти. Странно, что цвет кожи мужа может вызывать такие эмоции»

Жена Луиса Адриано: «Мне ежедневно желают смерти. Странно, что цвет кожи мужа может вызывать такие эмоции»

24 марта 2020, 14:17
39

Модель Екатерина Дорожко, супруга форварда «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала, что ей пишут оскорбления в соцсетях из-за цвета кожи мужа.

– Много насмешек по поводу темнокожего мужа слышишь?

– Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей, – ответила Дорожко в инстаграме.

  • Луис Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год.
  • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
  • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

Источник: инстаграм Екатерины Дорожко
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Палмейрас Спартак Адриано Луис
Комментарии (39)
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oyabun
1585049153
Поздравляю Екатерину Дорожко с открытием того известного факта, что во всем мире дебилов и быдла гораздо больше чем нормальных людей. Нечего торчать в соцсетях и жизнь откроется совсем с другой стороны.
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kvm
1585049881
чернильница
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Viper for CSKA
1585051280
А что удивительного? Даже СССР, наднациональную общность разваливали обостряя национальный вопрос, в том числе ненависть русских к людям из других республик. А тут человек вообще с другого континента приехал. За 30 лет расизм, национализм и ксенофобия прочно засели в нашем обществе и, к сожалению, становятся частью национальной идеологии и идентичности. Хотя в этом мы не одиноки, так почти везде. Так что проще не обращать внимание на дегенератов и не общаться с ними.
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KIENDJIN
1585052256
цвет кожи роли не играет, играет тока лицемерие.
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NEFTyanick
1585054926
аааааа чернильницааааааааааааа
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absent32
1585055932
я хоть и не долюбливаю Адриано, но в данной ситуации просто не обращай внимание на тупых людей. в любви нету различий по цвету кожи, национальности, религии. а грязью больше обливают те, у кого в личной жизни большие проблемы!!!
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portero
1585059024
Пиарится, тролли есть везде и всем пишут. Вон даже здесь тролли друг друга оскорбляют, типо один чем то лучше другого и из за командных пристрастий набираюи армию поклонников. Может ей пишут что она слишком белая и её цвет неверный.
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NEONFOL
1585061128
ой да у нас белый белому смерти желают, привыкай
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Томик
1585062508
Девушка точно уверена, что нападки эти из-за цвета кожи мужа?
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Владислав Vlad
1585063719
Когда чёрное смешивается с белым получается пингвин. Единственное не пойму, зачем угрожать чернильнице? Это её выбор.
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