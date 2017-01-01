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    Жена Луиса Адриано: «Мне ежедневно желают смерти. Странно, что цвет кожи мужа может вызывать такие эмоции»

    Модель Екатерина Дорожко, супруга форварда «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала, что ей пишут оскорбления в соцсетях из-за цвета кожи мужа.

    – Много насмешек по поводу темнокожего мужа слышишь?

    – Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей, – ответила Дорожко в инстаграме.

    • Луис Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год.
    • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
    • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

    Источник: инстаграм Екатерины Дорожко

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8766

      parevg 2 минуты назад

      Думать надо было до свадьбы.

      Толерасты Россию еще не совсем сгубили...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +948

      kvm 4 минуты назад

      чернильница

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Genz 8 минут назад

      Эта дура все выдумала. Провокаторша

      0
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      Рейтинг: +5361

      paracetamol 8 минут назад

      Коронавирусоноситель, наверно?

      0
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      Рейтинг: +22085

      oyabun 16 минут назад

      Поздравляю Екатерину Дорожко с открытием того известного факта, что во всем мире дебилов и быдла гораздо больше чем нормальных людей. Нечего торчать в соцсетях и жизнь откроется совсем с другой стороны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      B.G. > oyabun 6 минут назад

      +++++++++

      0
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      Рейтинг: +1856

      alarm 20 минут назад

      вышла по любви, ведь никто же не сомневается, да?)

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