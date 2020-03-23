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  • «Барселона» предложила тер Стегену по новому контракту зарплату 6,5 миллиона в год. Немца она не устроила

«Барселона» предложила тер Стегену по новому контракту зарплату 6,5 миллиона в год. Немца она не устроила

23 марта 2020, 15:29
18

«Барселона» намерена продлить контракт с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и предложила ему улучшенную зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год. Немца она не устроила, и он отложил переговоры, пишет Sport.es.

При этом сам тер Стеген также заинтересован в продолжении сотрудничества с «Барселоной». Его текущий контракт истекает летом 2022 года.

  • Есть информация, что заполучить тер Стегена хочет «Челси».
  • «Барселона» купила тер Стегена в 2014 году за 12 миллионов евро.
  • В текущем сезоне немец провел 34 матча, в 11 отстоял на ноль.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (18)
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кто там
1584967570
Гному платят 50+ млн, ты штыгину 6,5 предлагают, ясно что послал их, молоца.
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DeStar
1584979958
ну вратарь он то крутой, 6.5 ляма для вратаря... вроде как не слабо? а какая была интересно?
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Томик
1584983399
Надо ему дать "Сказку о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина дать почитать.
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Artemka444
1584990230
Де Хея 17 получает!!! Думаю Тер Штеген заслужил как минимум 10!!!
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KIENDJIN
1585051734
Он значит зазнался и его пора в шею гнать. В Барсе вратари не играли первую скрипку никогда.
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zigbert
1585059294
Если у него есть желание остаться в Барселоне,то должны договорится. Что то сомнительно что в случае ухода его в Челси там ему заплатят больше.
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