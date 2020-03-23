«Барселона» предложила тер Стегену по новому контракту зарплату 6,5 миллиона в год. Немца она не устроила

«Барселона» намерена продлить контракт с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и предложила ему улучшенную зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год. Немца она не устроила, и он отложил переговоры, пишет Sport.es.
При этом сам тер Стеген также заинтересован в продолжении сотрудничества с «Барселоной». Его текущий контракт истекает летом 2022 года.
- Есть информация, что заполучить тер Стегена хочет «Челси».
- «Барселона» купила тер Стегена в 2014 году за 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне немец провел 34 матча, в 11 отстоял на ноль.
Источник: Sport.es