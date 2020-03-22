Суарес вернется к тренировкам, когда «Барселона» выйдет с карантина

Как и сообщалось ранее, восстановление форварда «Барселоны» Луиса Суареса от травмы идет с опережением первоначальных прогнозов. Уругваец заверил, что начнет тренировки по возвращении команды с карантина по коронавирусу.
«С самого начала мы стремились вернуться раньше намеченного срока. По словам врача, мои дела идут отлично. Я смогу тренироваться с командой, когда она вернется с карантина», – сказал Суарес Marca.
- Сейчас Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
- Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
Источник: Marca