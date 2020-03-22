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  • Суарес вернется к тренировкам, когда «Барселона» выйдет с карантина

Суарес вернется к тренировкам, когда «Барселона» выйдет с карантина

22 марта 2020, 15:56
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Как и сообщалось ранее, восстановление форварда «Барселоны» Луиса Суареса от травмы идет с опережением первоначальных прогнозов. Уругваец заверил, что начнет тренировки по возвращении команды с карантина по коронавирусу.

«С самого начала мы стремились вернуться раньше намеченного срока. По словам врача, мои дела идут отлично. Я смогу тренироваться с командой, когда она вернется с карантина», – сказал Суарес Marca.

  • Сейчас Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
  • Контракт Суареса действует до лета 2021 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (1)
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KIENDJIN
1584910418
Ждем Кусареса, Барсе зубов не хватает.
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