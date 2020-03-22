Суарес вернется к тренировкам, когда «Барселона» выйдет с карантина

Как и сообщалось ранее, восстановление форварда «Барселоны» Луиса Суареса от травмы идет с опережением первоначальных прогнозов. Уругваец заверил, что начнет тренировки по возвращении команды с карантина по коронавирусу.

«С самого начала мы стремились вернуться раньше намеченного срока. По словам врача, мои дела идут отлично. Я смогу тренироваться с командой, когда она вернется с карантина», – сказал Суарес Marca.