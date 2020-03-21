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    Суарес вернется к тренировкам, когда «Барселона» выйдет с карантина

    Как и сообщалось ранее, восстановление форварда «Барселоны» Луиса Суареса от травмы идет с опережением первоначальных прогнозов. Уругваец заверил, что начнет тренировки по возвращении команды с карантина по коронавирусу.

    «С самого начала мы стремились вернуться раньше намеченного срока. По словам врача, мои дела идут отлично. Я смогу тренироваться с командой, когда она вернется с карантина», – сказал Суарес Marca.

    • Сейчас Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
    • Контракт Суареса действует до лета 2021 года.

    Источник: Marca

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