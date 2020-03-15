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  • Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

15 марта 2020, 09:27
5

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы. Если после операции предсказывалось, что он вернется в строй в мае, то теперь есть вероятность полного восстановления к концу апреля, информирует AS.

Однако неизвестно, будут ли сыграны в текущем евросезоне еще какие-то матчи: есть вероятность, что он не будет завершен и матчи вернутся только осенью.

  • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
  • Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
  • «Барселона» в Примере идет первой.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (5)
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Cules2013
1584262531
во-т-вот, возвращаться, скорее всего, буде просто некуда. Я вот думаю, прикиньте как такой просто скажется на игровой форме футболистов. Многие клубы даже тренировки отменили.
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Mister_Tomsk
1584268716
А играть против кого будет?) если сейчас везде карантин
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KIENDJIN
1584306534
Ждем Зверюгу! Не хватает Барсе киллера!
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