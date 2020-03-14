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    Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы. Если после операции предсказывалось, что он вернется в строй в мае, то теперь есть вероятность полного восстановления к концу апреля, информирует AS.

    Однако неизвестно, будут ли сыграны в текущем евросезоне еще какие-то матчи: есть вероятность, что он не будет завершен и матчи вернутся только осенью.

    • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
    • Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
    • «Барселона» в Примере идет первой.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9482

      Cules2013 20 секунд назад

      во-т-вот, возвращаться, скорее всего, буде просто некуда.
      Я вот думаю, прикиньте как такой просто скажется на игровой форме футболистов. Многие клубы даже тренировки отменили.

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