Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы. Если после операции предсказывалось, что он вернется в строй в мае, то теперь есть вероятность полного восстановления к концу апреля, информирует AS.
Однако неизвестно, будут ли сыграны в текущем евросезоне еще какие-то матчи: есть вероятность, что он не будет завершен и матчи вернутся только осенью.
- В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
- Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
- «Барселона» в Примере идет первой.
Источник: AS