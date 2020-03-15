Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы. Если после операции предсказывалось, что он вернется в строй в мае, то теперь есть вероятность полного восстановления к концу апреля, информирует AS.

Однако неизвестно, будут ли сыграны в текущем евросезоне еще какие-то матчи: есть вероятность, что он не будет завершен и матчи вернутся только осенью.