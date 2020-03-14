Восстановление Суареса идет с опережением, он может вернуться в апреле

во-т-вот, возвращаться, скорее всего, буде просто некуда.
Я вот думаю, прикиньте как такой просто скажется на игровой форме футболистов. Многие клубы даже тренировки отменили.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы. Если после операции предсказывалось, что он вернется в строй в мае, то теперь есть вероятность полного восстановления к концу апреля, информирует AS.
Однако неизвестно, будут ли сыграны в текущем евросезоне еще какие-то матчи: есть вероятность, что он не будет завершен и матчи вернутся только осенью.
- В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
- Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
- «Барселона» в Примере идет первой.