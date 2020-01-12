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    Суарес перенес операцию и вернется в строй не раньше мая

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию на колене. Срок восстановления составит порядка четырех месяцев.

    Уругвайский форвард вернется в строй не раньше мая и пропустит первые раунды плей-офф Лиги чемпионов.

    • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
    • Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +25

      Снег 1 час назад

      Хоть больше никто не будет страдать от укусов неандертальца.
      Образование - два класса начальной школы уругвайских песчаных оврагов... Мяч гонять неплохо научился - в остальном полный... индеец...

      1
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      ...
      Рейтинг: +166

      Proker > Снег 1 час назад

      Если догонит то все равно укусить,пока до мая все соперники смело могут выйти на поле против барсуков

      0
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      Рейтинг: +1630

      koli4ka 2 часа назад

      ну что же пришло время Мопед покупать в ПСЖ на финальную часть ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +1232

      lek! 2 часа назад

      Печально.

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