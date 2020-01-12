Суарес перенес операцию и вернется в строй не раньше мая

Хоть больше никто не будет страдать от укусов неандертальца.
Образование - два класса начальной школы уругвайских песчаных оврагов... Мяч гонять неплохо научился - в остальном полный... индеец...
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию на колене. Срок восстановления составит порядка четырех месяцев.
Уругвайский форвард вернется в строй не раньше мая и пропустит первые раунды плей-офф Лиги чемпионов.
- В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов, отдал семь результативных передач.
- Контракт Суареса действует до лета 2021 года.
- «Барселона» лидирует в Примере.