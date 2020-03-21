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  • Глеб – об отказе от перехода в ЦСКА с зарплатой 2,5 миллиона евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?»

Глеб – об отказе от перехода в ЦСКА с зарплатой 2,5 миллиона евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?»

21 марта 2020, 12:20
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб объяснил, почему он не перешел в ЦСКА, несмотря на очень выгодный контракт, предложенный российским клубом.

«ЦСКА мне давал 2,5 миллиона, в то время как в «Штутгарте» я зарабатывал 28 тысяч евро в год. Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушел. Я с детства мечтал заиграть, сам себе внушал, что я добьюсь, сделаю это. Я очень долго думал над этим.

Мы с братом сидим, он говорит: «Саня, у тебя же все получается, тебе тренер начинает доверять, ты становишься основным футболистом». И знаешь, действительно, вот это перевесило. Хотя да, тяжелый был выбор. Я молодой был», – сказал Глеб.

Глеб: «Фабрегас или Месси? Фабрегас»

Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»

Глеб: «Когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли»

Источник: Ютуб-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глеб Александр
Комментарии (2)
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petlyra
1584802931
Мемуары что-ли пишет? Бойцы вспоминают минувшие дни....
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