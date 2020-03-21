Глеб – об отказе от перехода в ЦСКА с зарплатой 2,5 миллиона евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб объяснил, почему он не перешел в ЦСКА, несмотря на очень выгодный контракт, предложенный российским клубом.

«ЦСКА мне давал 2,5 миллиона, в то время как в «Штутгарте» я зарабатывал 28 тысяч евро в год. Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушел. Я с детства мечтал заиграть, сам себе внушал, что я добьюсь, сделаю это. Я очень долго думал над этим.

Мы с братом сидим, он говорит: «Саня, у тебя же все получается, тебе тренер начинает доверять, ты становишься основным футболистом». И знаешь, действительно, вот это перевесило. Хотя да, тяжелый был выбор. Я молодой был», – сказал Глеб.

После «Штутгарта» белорус выступал за «Арсенал» и «Барселону».

В России Глеб поиграл за «Крылья Советов».

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