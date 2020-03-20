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  • Тарасов: «Помог с покупками нескольким пожилым людям. От нас не убудет»

Тарасов: «Помог с покупками нескольким пожилым людям. От нас не убудет»

20 марта 2020, 20:50
18

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что помог пожилым людям в условиях карантина по коронавирусу. Именно люди старше 60 лет находятся в группе риска.

«В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам — может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине — без паники, просто корзина на неделю и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей.

От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по посeлку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город.

Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живeте через стенку с ними», – написал Тарасов в социальной сети.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Тарасов сейчас восстанавливается после травмы ноги.

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тина
1584730526
Купил пачку макарон, заявил, что не убудет, буд-то миллион потратил на стариков. А пропиарился на весь инста и не только. ПОПУЛИСТ и пустозвон... Всё время бравирует ПУСТЫМИ заявлениями о социальных нуждах, а сам далёк от этих проблем. Только бы пробраться в депутаты... Не дай, Бог!
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DOCTOR PENALTY
1584731644
Среди этих пожилых людей есть депутатка ГД.
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САДЫЧОК
1584732615
Чмошник , пиарщик на мировой проблеме и просто негодяй !
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Oldtrafford83
1584769301
Рон отели отдаёт.а Тарас в пятёрке помогает скупиться,вот это и подчёркивает весь уровень!!!
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Chernyi Lis
1584799825
не ругайте не оскорбляйте!..все таки он с бузовой пожил!оттуда все..
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Hektor 84
1584804056
От Бузовой подцепил вирус тупости!
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