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    Тарасов: «Помог с покупками нескольким пожилым людям. От нас не убудет»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что помог пожилым людям в условиях карантина по коронавирусу. Именно люди старше 60 лет находятся в группе риска.

    «В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам — может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине — без паники, просто корзина на неделю и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей.

    От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по посeлку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город.

    Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живeте через стенку с ними», – написал Тарасов в социальной сети.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • Тарасов сейчас восстанавливается после травмы ноги.

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3777

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Чмошник , пиарщик на мировой проблеме и просто негодяй !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15798

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Среди этих пожилых людей есть депутатка ГД.

      0
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      Рейтинг: +12

      Тина 1 час назад

      Купил пачку макарон, заявил, что не убудет, буд-то миллион потратил на стариков. А пропиарился на весь инста и не только. ПОПУЛИСТ и пустозвон... Всё время бравирует ПУСТЫМИ заявлениями о социальных нуждах, а сам далёк от этих проблем. Только бы пробраться в депутаты... Не дай, Бог!

      2
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      ...
      Рейтинг: +67

      Kruglov2412 > Тина 40 минут назад

      Вы походу кроме того как засрать человека больше ничего не можете вас что чужие деньжата интересуют чем смог тем помог вот вас всех жаба душит что кто то лучше вас живёт завистники природы!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2526

      Борат 1 час назад

      Путин должен ему героя России дать !!! Гыгы

      0
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