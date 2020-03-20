Неймар поаплодировал медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме видео, на котором он стоя аплодирует. Таким образом футболист поблагодарил врачей и других медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.

«Аплодисменты всем медицинским работникам, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», – подписал бразилец свой ролик.

Во Франции зафиксировано почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Неймар на время карантина улетел в Бразилию.

В текущем сезоне форвард забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».