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Неймар поаплодировал медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

20 марта 2020, 14:56

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме видео, на котором он стоя аплодирует. Таким образом футболист поблагодарил врачей и других медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.

«Аплодисменты всем медицинским работникам, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», – подписал бразилец свой ролик.

  • Во Франции зафиксировано почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом.
  • Неймар на время карантина улетел в Бразилию.
  • В текущем сезоне форвард забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Неймара
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
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