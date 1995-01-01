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    Неймар поаплодировал медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме видео, на котором он стоя аплодирует. Таким образом футболист поблагодарил врачей и других медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.

    «Аплодисменты всем медицинским работникам, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», – подписал бразилец свой ролик.

    • Во Франции зафиксировано почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом.
    • Неймар на время карантина улетел в Бразилию.
    • В текущем сезоне форвард забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».

    text

    Публикация от text (@neymarjr) 19 Мар 2020 в 6:41 PDT

    Источник: Инстаграм Неймара

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