Неймар поаплодировал медицинским работникам, борющимся с коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме видео, на котором он стоя аплодирует. Таким образом футболист поблагодарил врачей и других медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.
«Аплодисменты всем медицинским работникам, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», – подписал бразилец свой ролик.
- Во Франции зафиксировано почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- Неймар на время карантина улетел в Бразилию.
- В текущем сезоне форвард забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Неймара