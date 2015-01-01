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    Реднапп: «Все почему-то скупают туалетную бумагу. Наверное, от страха»

    Экс-тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Гарри Реднапп о том, как его повседневную жизнь повлияла пандемия коронавируса.

    «Из дома не выхожу, если на то нет необходимости. У друга моей жены был сепсис в прошлом году, он самоизолировался. Хотя ему около 50 лет, и он гораздо моложе меня.

    Всех призываю быть осторожными в это время. Посмотрите на Италию, на Испанию. Все закрыто! Во Франции тоже неспокойно. Очень страшное время. На улицах Лондона – никого. Рестораны, театры, кинотеатры – все закрывается! В супермаркетах пусто.

    Закупился ли я? Нет, но все почему-то скупают туалетную бумагу. Почему – не знаю. Наверное, от страха. Мне она не очень-то и нужна. Я рос в бедной семье, у нас не было никакой туалетной бумаги, зато были газеты! А газет у меня дома – целый шкаф!

    Лондон напоминает город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу. Еще неделя – и закроется вообще все. Люди терпят неудачи в бизнесе, многие теряют деньги. Даже не знаю, что хуже – это или коронавирус, – заявил специалист.

    • Сезон АПЛ приостановлен до 30 апреля.
    • В Англии закрыли школы и колледжи по всей стране.
    • Из более 50 тысяч человек, сдавших тесты, у около двух тысяч англичан тест дал положительный результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1754

      alarm 57 минут назад

      это хряки, инфа сотка

      0
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      Рейтинг: +2516

      Борат 1 час назад

      старина гарри скупил вискаря и ему всё нипочём !
      гыгы

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