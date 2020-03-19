Малком – о приостановке РПЛ: «Есть трудности, связанные с этой паузой, ведь я только вновь почувствовал азарт»

Вингер «Зенита» Малком высказался о пандемии коронавируса и связанной с ней паузой в чемпионате России.

– Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге, потому что это важно, в первую очередь, не для нас, молодых, а для людей в возрасте. Для них этот вирус представляет наибольшую опасность, мы должны с уважением относиться к этому. И должны оставаться дома! Повторюсь, для пожилых людей эта болезнь опаснее всего, так что каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных.

– Ваше мнение о перерыве в чемпионате? Нужно ли доиграть его позже или закончить сейчас и распределить медали?

– У меня есть определенные трудности, связанные с этой паузой, ведь я только-только вернулся на поле, вновь почувствовал атмосферу игры, поддержку болельщиков «Зенита» и города, азарт. Сложно опять делать перерыв во всем этом. Но для меня нет никакой проблемы в том, чтобы закончить турнир чуть позже, в мае-июне я настроен играть все матчи до самого финиша и завершить сезон победами и трофеями.

– Какие меры предосторожности вы принимаете в связи с пандемией?

– Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше – остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!