Sport.es: Ракитич хочет вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заинтересован в возвращении в «Севилью», утверждает Sport.es.
По информации источника, переход должен состояться во время летнего трансферного окна.
Каталонцы готовы продать хорвата по окончании сезона, а андалусийцы хотят его вернуть.
- Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Барсу» за 18 миллионов евро.
- Контракт хавбека с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Sport.es