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Sport.es: Ракитич хочет вернуться в «Севилью»

19 марта 2020, 23:33
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заинтересован в возвращении в «Севилью», утверждает Sport.es.

По информации источника, переход должен состояться во время летнего трансферного окна.

Каталонцы готовы продать хорвата по окончании сезона, а андалусийцы хотят его вернуть.

  • Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Барсу» за 18 миллионов евро.
  • Контракт хавбека с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Севилья Ракитич Иван
Комментарии (2)
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Hektor 84
1584662137
Так тут вроде на сайте недавно публиковали что он подписал предварительный контракт с Атлетико.
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CSKA57
1584686311
Севилья, так Севилья. Судя по последним играм, для Барселоны он уже слабоват. Вполне возможно, перестал хорошо играть, т.к. перестали ценить.
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