Sport.es: Ракитич хочет вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заинтересован в возвращении в «Севилью», утверждает Sport.es.

По информации источника, переход должен состояться во время летнего трансферного окна.

Каталонцы готовы продать хорвата по окончании сезона, а андалусийцы хотят его вернуть.