Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач «Динамо»: «Все игроки клуба находятся в России и не могут покинуть страну»

Врач «Динамо»: «Все игроки клуба находятся в России и не могут покинуть страну»

18 марта 2020, 20:25

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

– Вчера команда вернулась в Москву и села на домашний карантин…

– Я бы не назвал это прям карантином, но тренировок на данный момент нет, и ребятам рекомендовано минимизировать передвижения из дома в эти дни. Одним словом, главная команда «Динамо» встала на паузу.

– Планируется ли в команде тестирование на вирус?

– В настоящее время тест на коронавирус в нашей стране сдают три группы людей. Те, кто вернулся из-за границы – раз. Те, кто контактировал с теми, кто вернулся из-за границы или с уже зараженными – два. И те, кто имеет набор определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о возможном заражении – три. Вот эти категории обязаны проходить обследование, причем только в государственных сертифицированных клиниках. У нас никто под эти условия не попадает, поэтому всей командой, то есть тренеры, футболисты и персонал просто находятся под нашим наблюдением.

– В «Динамо» есть несколько иностранных футболистов. Могут ли они уехать на родину?

– Нет. Все находятся на территории Российской Федерации и покинуть страну не могут.

– Чемпионат приостановлен до 10-го апреля. Ваш прогноз – возобновится ли он в эти сроки?

– Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.

  • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

«ПСЖ» разрешил игрокам покинуть Францию из-за коронавируса. Неймар улетел в Бразилию

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+