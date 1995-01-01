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    Врач «Динамо»: «Все игроки клуба находятся в России и не могут покинуть страну»

    Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

    – Вчера команда вернулась в Москву и села на домашний карантин…

    – Я бы не назвал это прям карантином, но тренировок на данный момент нет, и ребятам рекомендовано минимизировать передвижения из дома в эти дни. Одним словом, главная команда «Динамо» встала на паузу.

    – Планируется ли в команде тестирование на вирус?

    – В настоящее время тест на коронавирус в нашей стране сдают три группы людей. Те, кто вернулся из-за границы – раз. Те, кто контактировал с теми, кто вернулся из-за границы или с уже зараженными – два. И те, кто имеет набор определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о возможном заражении – три. Вот эти категории обязаны проходить обследование, причем только в государственных сертифицированных клиниках. У нас никто под эти условия не попадает, поэтому всей командой, то есть тренеры, футболисты и персонал просто находятся под нашим наблюдением.

    – В «Динамо» есть несколько иностранных футболистов. Могут ли они уехать на родину?

    – Нет. Все находятся на территории Российской Федерации и покинуть страну не могут.

    – Чемпионат приостановлен до 10-го апреля. Ваш прогноз – возобновится ли он в эти сроки?

    – Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.

    • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2466

      Борат 16 минут назад

      Кто проживает на дне океана ?
      Гыгы

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