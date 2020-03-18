Врач «Динамо»: «Все игроки клуба находятся в России и не могут покинуть страну»

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

– Вчера команда вернулась в Москву и села на домашний карантин…

– Я бы не назвал это прям карантином, но тренировок на данный момент нет, и ребятам рекомендовано минимизировать передвижения из дома в эти дни. Одним словом, главная команда «Динамо» встала на паузу.

– Планируется ли в команде тестирование на вирус?

– В настоящее время тест на коронавирус в нашей стране сдают три группы людей. Те, кто вернулся из-за границы – раз. Те, кто контактировал с теми, кто вернулся из-за границы или с уже зараженными – два. И те, кто имеет набор определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о возможном заражении – три. Вот эти категории обязаны проходить обследование, причем только в государственных сертифицированных клиниках. У нас никто под эти условия не попадает, поэтому всей командой, то есть тренеры, футболисты и персонал просто находятся под нашим наблюдением.

– В «Динамо» есть несколько иностранных футболистов. Могут ли они уехать на родину?

– Нет. Все находятся на территории Российской Федерации и покинуть страну не могут.

– Чемпионат приостановлен до 10-го апреля. Ваш прогноз – возобновится ли он в эти сроки?

– Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.

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