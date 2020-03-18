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Talksport: «Манчестер Юнайтед» постарается подписать Умтити летом

18 марта 2020, 17:50

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить летом защитника «Барселона» Самуэля Умтити. Англичане предпримут усилия для этого, пишет Talksport.

Ранее сообщалось об интересе к действующему чемпиону мира со стороны других английских клубов – «Манчестер Сити» и «Челси».

  • Отступные в контракте Умтити – 500 миллионов евро.
  • Рыночная цена игрока более чем в десять раз меньше.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

Источник: Talksport

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Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед Умтити Самуэль
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