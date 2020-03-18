Talksport: «Манчестер Юнайтед» постарается подписать Умтити летом

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить летом защитника «Барселона» Самуэля Умтити. Англичане предпримут усилия для этого, пишет Talksport.
Ранее сообщалось об интересе к действующему чемпиону мира со стороны других английских клубов – «Манчестер Сити» и «Челси».
- Отступные в контракте Умтити – 500 миллионов евро.
- Рыночная цена игрока более чем в десять раз меньше.
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
Источник: Talksport
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