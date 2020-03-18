Talksport: «Манчестер Юнайтед» постарается подписать Умтити летом

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить летом защитника «Барселона» Самуэля Умтити. Англичане предпримут усилия для этого, пишет Talksport.

Ранее сообщалось об интересе к действующему чемпиону мира со стороны других английских клубов – «Манчестер Сити» и «Челси».