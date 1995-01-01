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    Talksport: «Манчестер Юнайтед» постарается подписать Умтити летом

    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить летом защитника «Барселона» Самуэля Умтити. Англичане предпримут усилия для этого, пишет Talksport.

    Ранее сообщалось об интересе к действующему чемпиону мира со стороны других английских клубов – «Манчестер Сити» и «Челси».

    • Отступные в контракте Умтити – 500 миллионов евро.
    • Рыночная цена игрока более чем в десять раз меньше.
    • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: Talksport

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