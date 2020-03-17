Sport.es: «Барселона» намерена продать Умтити. Отступные в контракте игрока – 500 миллионов

«Барселона» намерена продать защитника Самуэля Умтити ближайшим летом.
Таким образом каталонцы рассчитывают частично разгрузить зарплатную ведомость и получить выгоду от трансфера 26-летнего футболиста.
На позицию левого центрального защитника «Барселона» планирует приобрести более молодого игрока с гораздо меньшей, чем у Умтити, зарплатой.
- «Барселона» подписала Умтити у «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
- Прописанный в контракте отступные за игрока составляют 500 миллионов.
Источник: Sport.es