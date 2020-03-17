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  • Sport.es: «Барселона» намерена продать Умтити. Отступные в контракте игрока – 500 миллионов

Sport.es: «Барселона» намерена продать Умтити. Отступные в контракте игрока – 500 миллионов

17 марта 2020, 11:42
6

«Барселона» намерена продать защитника Самуэля Умтити ближайшим летом.

Таким образом каталонцы рассчитывают частично разгрузить зарплатную ведомость и получить выгоду от трансфера 26-летнего футболиста.

На позицию левого центрального защитника «Барселона» планирует приобрести более молодого игрока с гораздо меньшей, чем у Умтити, зарплатой.

  • «Барселона» подписала Умтити у «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
  • Прописанный в контракте отступные за игрока составляют 500 миллионов.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (6)
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серега кашин
1584436455
в барсе сидят дебилы
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Chernyi Lis
1584460107
у всех этих пирамидных команд мозги уже выносятся..друг друга на западе своем наебы.. загнивающий капитализм..
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Oldtrafford83
1584461541
Очень смешная новость,процитирую одного из троллей, гыгыгы
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portero
1584506580
Ценник озвучьте адекватный , в десяток раз меньший ,для торга...
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Cules2013
1584533830
Ситуация непростая. Умтити вроде бы наконец-то вернул форму похожую на ту, что у него была до травмы и смог вытеснить Лангле из основы. Но были не раз слухи, что из-за того, что Сэм отказался сделать операцию, а лечился консервативными методами, то у него может быть неполное восстановление и повышенный риск травматизма. И теперь это уже будет хроническое. С такой точки зрения его можно и продать. Если же со здоровьем у него всё ок, то причин не вижу. Сэм вроде не изъявлял желания покидать Барсу, и защ он толковый, и возраст смешной. Сейчас опять купить хз кого, который может не заиграть или ещё что. Ну нафиг это надо?
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zigbert
1584558465
Когда лечился от травмы,был нужен. Теперь собираются продавать. Странно ,игрок то вроде бы неплохой.
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