Sport.es: «Барселона» намерена продать Умтити. Отступные в контракте игрока – 500 миллионов

«Барселона» намерена продать защитника Самуэля Умтити ближайшим летом.

Таким образом каталонцы рассчитывают частично разгрузить зарплатную ведомость и получить выгоду от трансфера 26-летнего футболиста.

На позицию левого центрального защитника «Барселона» планирует приобрести более молодого игрока с гораздо меньшей, чем у Умтити, зарплатой.