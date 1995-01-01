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    Sport.es: «Барселона» намерена продать Умтити. Отступные в контракте игрока – 500 миллионов

    «Барселона» намерена продать защитник Самуэля Умтити ближайшим летом.

    Таким образом каталонцы рассчитывают частично разгрузить зарплатную ведомость и получить выгоду от трансфера 26-летнего футболиста.

    На позицию левого центрального защитника «Барселона» планирует приобрести более молодого игрока с гораздо меньшей, чем у Умтити, зарплатой.

    • «Барселона» подписала Умтити у «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
    • Прописанный в контракте отступные за игрока составляют 500 миллионов.

    Источник: Sport.es

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