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  • Daily Mail: «Манчестер Сити» хочет подписать Умтити из «Барселоны»

Daily Mail: «Манчестер Сити» хочет подписать Умтити из «Барселоны»

10 декабря 2019, 07:29
3

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Вопреки заявлению Хосепа Гвардиолы о том, что «Сити» не планирует усиливать состав этой зимой, главный тренер английского клуба нуждается в качественном защитнике.

Кроме того, это связано с травмой центрального защитника Эмерика Ляпорта.

  • Умтити – воспитанник «Лиона».
  • В составе каталонцев он выступает с 2016 года.
  • В этом сезоне он сыграл в четырех матчах «Барселоны».
  • Его контракт действует до лета 2023 года.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1575969069
Пусть хотят дальше. Умтити потиху отходит от травм, набирает форму и в последних своих матчах очень здорово выглядел. Он важный игрок, учитывая нестабильность лангле и старость пике
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Barçist
1575971160
Кроме заявления Гвардиолы,есть заявление Бартомеу о том,что состав оптимален и никто зимой не будет продан.
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Cules2013
1575999421
Сомнительно. Хотя бы потому, что Умтити сам резко стал травматичным, хроническая проблема с коленом нарисовалась. Сити нет смысла брать на замену того, которому потом самому нужна будет подмена) Да и у Барсы с ЦЗ напряг, не посреди же сезона отдавать Умтити.
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