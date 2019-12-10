Daily Mail: «Манчестер Сити» хочет подписать Умтити из «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.
Вопреки заявлению Хосепа Гвардиолы о том, что «Сити» не планирует усиливать состав этой зимой, главный тренер английского клуба нуждается в качественном защитнике.
Кроме того, это связано с травмой центрального защитника Эмерика Ляпорта.
- Умтити – воспитанник «Лиона».
- В составе каталонцев он выступает с 2016 года.
- В этом сезоне он сыграл в четырех матчах «Барселоны».
- Его контракт действует до лета 2023 года.
Источник: Daily Mail