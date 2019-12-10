Daily Mail: «Манчестер Сити» хочет подписать Умтити из «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Вопреки заявлению Хосепа Гвардиолы о том, что «Сити» не планирует усиливать состав этой зимой, главный тренер английского клуба нуждается в качественном защитнике.

Кроме того, это связано с травмой центрального защитника Эмерика Ляпорта.