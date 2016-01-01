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    Федун – о приостановке РПЛ: «Доходов нет. Надо заморозить сборы налогов с зарплат, как в Италии»

    Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку матчей Российской Премьер-лиги до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

    «Пока остановили до 10 апреля, но я свою позицию не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию – возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий – финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам – в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

    Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в штатах ждут к августу – это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее», – сказал Федун.

    ❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +201

      Узб@гоеный 53 минуты назад

      Какие у Федуна доходы с этого нефтяного проекта? Одни сплошные убытки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3520

      Литейный4 1 час назад

      У свиней агония. Пердив отдаляется на время отмены. Гыгыгы

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1187

      777+ 1 час назад

      Застонал, заплакал дядя Леня....
      За что платить зарплату и всякий НДС?
      Лукойл не "похудеет", нефть твоя не кончится,
      Налоги - это вам к Мишустину, причем здесь РФС?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +164

      O-kolesov 1 час назад

      Всемирная истерия. Как сказал Л.М.Рошаль :" Короновирус, почти то же самое, что и грипп, от которого умирает намного больше

      0
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      Рейтинг: +797

      Rus9I 2 часа назад

      Да, сейчас все клубы, попадут в такую Ж, из которой трудно будет выбраться. Я не говорю про ЧЕ,ЛЧ и так далее.

      2
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      Рейтинг: +2404

      Борат 2 часа назад

      федун сейчас на бензин цену накинет, ему же надо бездельника Шурлю содержать !
      ладно бы только шурлю, у него таких нахлебников - прядкин, цорн, судейский корпус и т.д.
      стыдно за рылов ! гыгы

      5
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      Рейтинг: +1586

      Александ1982 2 часа назад

      может им просто тогда зарплаты не выдавать?! не сильно то обеднеют

      3
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      Рейтинг: +331

      кто там 3 часа назад

      Меня больше интересует когда наши красавцы начнут высылать Италии и другим гум. помощь.

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