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  • Федун – о приостановке РПЛ: «Доходов нет. Надо заморозить сборы налогов с зарплат, как в Италии»

Федун – о приостановке РПЛ: «Доходов нет. Надо заморозить сборы налогов с зарплат, как в Италии»

17 марта 2020, 15:15
15

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку матчей Российской Премьер-лиги до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Пока остановили до 10 апреля, но я свою позицию не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию – возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий – финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам – в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в штатах ждут к августу – это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее», – сказал Федун.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (15)
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кто там
1584448340
Меня больше интересует когда наши красавцы начнут высылать Италии и другим гум. помощь.
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Александ1982
1584448414
может им просто тогда зарплаты не выдавать?! не сильно то обеднеют
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Rus9I
1584451852
Да, сейчас все клубы, попадут в такую Ж, из которой трудно будет выбраться. Я не говорю про ЧЕ,ЛЧ и так далее.
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777+
1584453808
Застонал, заплакал дядя Леня.... За что платить зарплату и всякий НДС? Лукойл не "похудеет", нефть твоя не кончится, Налоги - это вам к Мишустину, причем здесь РФС?
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NEONFOL
1584460165
федуна уже начало волновать финансовое благосостояние, столько потерял, что реально пофиг на конкретно этот розыгрыш, уж плевать скорее всего и всем футболистам, ну естественно кроме паразитов народных ресурсов
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Plyash
1584460864
Для цивилизованных государств приостановка сбора налогов в связи с каким-либо форс-мажором - обычная практика.Но Российские государевы слуги думают по другому и другим местом.Как водится,сытый голодного не разумеет.
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oyabun
1584466424
Уважаемый г-н Федун, а на ваших лукойловских автозаправках разве цена на бензин упала? Нефть то подешевеле капитально. Нет! Вот так и всё у нас в стране - шиворот навыворот. Так о чем вы вообще говорите? Если для кого и будет послабление - то максимум для олигархов и их компаний.
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evgevg13
1584498270
Бедный, заплакал...
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portero
1584507195
У нас про олигархов никогда не забывают, главное чтоб они богатели.....
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zigbert
1584558991
Это проблема не только наша но и всего мира. Трудно придется всем.
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