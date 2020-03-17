Федун – о приостановке РПЛ: «Доходов нет. Надо заморозить сборы налогов с зарплат, как в Италии»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку матчей Российской Премьер-лиги до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Пока остановили до 10 апреля, но я свою позицию не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию – возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий – финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам – в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в штатах ждут к августу – это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее», – сказал Федун.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ