«Барселона» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе

Защитник «Лацио» Луис Фелипе стал трансферной целью «Барселоны», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, скауты каталонского клуба уже просматривали бразильца в нескольких матчах и остались довольны увиденным.

Римляне, в свою очередь, хотят сохранить игрока в составе и готовят для него новый контракт.