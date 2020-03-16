«Барселона» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе

Защитник «Лацио» Луис Фелипе стал трансферной целью «Барселоны», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, скауты каталонского клуба уже просматривали бразильца в нескольких матчах и остались довольны увиденным.
Римляне, в свою очередь, хотят сохранить игрока в составе и готовят для него новый контракт.
- Рыночная стоимость Фелипе – 20 миллионов евро.
- 22-летний футболист выступает за «Лацио» с 2016 года.
- В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 23 матчах.
Источник: Corriere dello Sport