Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе

«Барселона» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе

16 марта 2020, 21:36

Защитник «Лацио» Луис Фелипе стал трансферной целью «Барселоны», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, скауты каталонского клуба уже просматривали бразильца в нескольких матчах и остались довольны увиденным.

Римляне, в свою очередь, хотят сохранить игрока в составе и готовят для него новый контракт.

  • Рыночная стоимость Фелипе – 20 миллионов евро.
  • 22-летний футболист выступает за «Лацио» с 2016 года.
  • В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 23 матчах.

Источник: Corriere dello Sport
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Лацио Фелипе Луис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+