Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Я представлял, что Крыховяк крут, но что настолько... Юрий Павлович, респект»

Геркус: «Я представлял, что Крыховяк крут, но что настолько... Юрий Павлович, респект»

15 марта 2020, 23:45
1

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Поляк пришел в клуб именно при Геркусе.

«Крыховяк, конечно, огонь. Мы с Эриком Штоффельсхаусом, конечно, представляли, что он крут, но что настолько... Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу. Ну и остальные хороши. Юрий Павлович [Семин], респект», – написал Геркус в социальной сети.

  • Крыховяка признали лучшим игроком матча в Ростове-на-Дону.
  • До «Локомотива» поляк выступал за «ПСЖ».
  • «Локомотив» поднялся на второе место РПЛ.

Источник: твиттер Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Крыховяк Гжегож Геркус Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1584321611
Геркус, после игры Крыховяка в матче с Ростовом, выписал бы самому себе премию, если бы был президентом.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+