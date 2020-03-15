Геркус: «Я представлял, что Крыховяк крут, но что настолько... Юрий Павлович, респект»

российская лига настолько крута
что в пятерке голеодоров
двое рабочих
и один старый поляк
да и мячей столько!!!!!!!!!!
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Поляк пришел в клуб именно при Геркусе.
«Крыховяк, конечно, огонь. Мы с Эриком Штоффельсхаусом, конечно, представляли, что он крут, но что настолько... Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу. Ну и остальные хороши. Юрий Павлович [Семин], респект», – написал Геркус в социальной сети.
- Крыховяка признали лучшим игроком матча в Ростове-на-Дону.
- До «Локомотива» поляк выступал за «ПСЖ».
- «Локомотив» поднялся на второе место РПЛ.