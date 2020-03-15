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    Геркус: «Я представлял, что Крыховяк крут, но что настолько... Юрий Павлович, респект»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Поляк пришел в клуб именно при Геркусе.

    «Крыховяк, конечно, огонь. Мы с Эриком Штоффельсхаусом, конечно, представляли, что он крут, но что настолько... Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу. Ну и остальные хороши. Юрий Павлович [Семин], респект», – написал Геркус в социальной сети.

    • Крыховяка признали лучшим игроком матча в Ростове-на-Дону.
    • До «Локомотива» поляк выступал за «ПСЖ».
    • «Локомотив» поднялся на второе место РПЛ.

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    15.03.2020 23:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1018

      FENIX-SL 2 часа назад

      российская лига настолько крута
      что в пятерке голеодоров
      двое рабочих
      и один старый поляк
      да и мячей столько!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +8675

      parevg > FENIX-SL 9 минут назад

      Да, на данный момент, это самая крутая лига!!!
      Потому что единственная.

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