Геркус: «Я представлял, что Крыховяк крут, но что настолько... Юрий Павлович, респект»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру полузащитника команды Гжегожа Крыховяка в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Поляк пришел в клуб именно при Геркусе.

«Крыховяк, конечно, огонь. Мы с Эриком Штоффельсхаусом, конечно, представляли, что он крут, но что настолько... Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу. Ну и остальные хороши. Юрий Павлович [Семин], респект», – написал Геркус в социальной сети.