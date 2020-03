«Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.

Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.

Football. Made to look easy.#OnThisDay in 2009@AndrArshavin23 pic.twitter.com/g2djzgSuEz