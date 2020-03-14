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    «Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

    Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.

    Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.

    • Россиянин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • В АПЛ игрок провел 105 матчей, забил 23 гола.
    • Главное достижение в карьере Аршавина – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».

    Источник: твиттер «Арсенала»

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии20
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      Рейтинг: +542

      zarsm 6 минут назад

      Как время летит, охренеть. Как щас помню, встаю утром в школу, а мама говорит, там по первому каналу показывают Аршавина, 4 гола забил в одном матче, я вообще не поверил, побежал смотреть и пал в шок)

      0
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      Рейтинг: +5240

      paracetamol 22 минуты назад

      Шава - красавец мужчина. Доморощенный! Сейчас таких нет и вряд-ли будут при нынешнем руководстве клуба.

      3
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      Рейтинг: +3233

      Литейный4 28 минут назад

      Шава был крут. До Аршавина никто и близко не доходит по мастерству среди наших паспортистов. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +792

      житель СПб 54 минуты назад

      Но, для поднятия нам настроения - ведь и Кокорин недавно забил очень красиво.

      0
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      Рейтинг: +792

      житель СПб 55 минут назад

      А конкретно этот гол - просто фантастика!

      4
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      Рейтинг: +792

      житель СПб 56 минут назад

      Главное достижение Андрея Сергеевича - это покер Ливерпулю. И - обеспечение игры Арсенала примерно 2 сезона, в отсутствие "великих" Фабрегаса и Ван Перси (где они сейчас?!). Эта парочка вместе с Венгером и слила Андрея. А теперь, похоже, что Арсенал постепенно осознает свое несправедливое отношение к Аршавину.

      2
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      Рейтинг: +5240

      paracetamol > житель СПб 20 минут назад

      С Шавой и Кержом иносранных клупов не боялись. А при Семаке - трусливые зайчата!

      0
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      Рейтинг: +1992

      shurik45 1 час назад

      Шава-мастер!

      3
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      Рейтинг: +929

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ну Аршавин на самом деле очень крутой был в те времена! покер ливеру чего стоит!

      9
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      Рейтинг: +3380

      BarStep 1 час назад

      Думаю, что Аршавин единственное яркое пятно в российском футболе постсоветской РФ... Жаль, что единственный такой игрок, а ведь столько лет уже прошло после развала Союза..

      6
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      Рейтинг: +531

      Nevsky_RU > BarStep 1 час назад

      Ну уж точно не единственное. Одно из самых ярких - факт.

      0
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      Рейтинг: +38368

      portero 2 часа назад

      Сейчас и нет такого игрока, он ведь не нападающий, в Зените голы Кержа наверное половина с его передач.

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