«Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

Как время летит, охренеть. Как щас помню, встаю утром в школу, а мама говорит, там по первому каналу показывают Аршавина, 4 гола забил в одном матче, я вообще не поверил, побежал смотреть и пал в шок)
Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.
Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.
- Россиянин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- В АПЛ игрок провел 105 матчей, забил 23 гола.
- Главное достижение в карьере Аршавина – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».
Football. Made to look easy.#OnThisDay in 2009@AndrArshavin23 pic.twitter.com/g2djzgSuEz— Arsenal (@Arsenal) March 14, 2020