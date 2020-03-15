Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

«Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

15 марта 2020, 01:17
20

Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.

Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.

  • Россиянин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
  • В АПЛ игрок провел 105 матчей, забил 23 гола.
  • Главное достижение в карьере Аршавина – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mister_Tomsk
1584241563
Приятно, что Арсенал помнит, и постоянно напоминает об этом!
Ответить
Grag
1584250335
Шикарный гол!
Ответить
Garrincha58
1584251839
как время быстро летит, ужас
Ответить
portero
1584254677
Сейчас и нет такого игрока, он ведь не нападающий, в Зените голы Кержа наверное половина с его передач.
Ответить
BarStep
1584255742
Думаю, что Аршавин единственное яркое пятно в российском футболе постсоветской РФ... Жаль, что единственный такой игрок, а ведь столько лет уже прошло после развала Союза..
Ответить
житель СПб
1584259140
Главное достижение Андрея Сергеевича - это покер Ливерпулю. И - обеспечение игры Арсенала примерно 2 сезона, в отсутствие "великих" Фабрегаса и Ван Перси (где они сейчас?!). Эта парочка вместе с Венгером и слила Андрея. А теперь, похоже, что Арсенал постепенно осознает свое несправедливое отношение к Аршавину.
Ответить
житель СПб
1584259225
А конкретно этот гол - просто фантастика!
Ответить
paracetamol
1584261202
Шава - красавец мужчина. Доморощенный! Сейчас таких нет и вряд-ли будут при нынешнем руководстве клуба.
Ответить
zarsm
1584262185
Как время летит, охренеть. Как щас помню, встаю утром в школу, а мама говорит, там по первому каналу показывают Аршавина, 4 гола забил в одном матче, я вообще не поверил, побежал смотреть и пал в шок)
Ответить
zigbert
1584374383
На первый взгляд легко и непринужденно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+