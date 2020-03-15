«Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.
Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.
- Россиянин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- В АПЛ игрок провел 105 матчей, забил 23 гола.
- Главное достижение в карьере Аршавина – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».
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Источник: твиттер «Арсенала»