«Арсенал» опубликовал дебютный гол Аршавина за команду. Россиянин забил его 11 лет назад

Пресс-служба «Арсенала» не забыла, что 14 марта исполнилось 11 лет, как полузащитник Андрей Аршавин забил дебютный гол за команду. Было это в домашнем матче против «Блэкберна», видео доступно ниже.

Аршавин отправил мяч в ворота на 65-й минуте. «Исполнено, чтобы выглядеть легко», – так подписан ролик.

Россиянин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

В АПЛ игрок провел 105 матчей, забил 23 гола.

Главное достижение в карьере Аршавина – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».