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    Черчесов перенес объявление состава сборной России на мартовские матчи из-за коронавируса

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что состав национальной команды на ближайшие матчи будет назван не 16, а 18 марта.

    • Россияне 28 марта проведут товарищескую игру с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.
    • Встречи состоятся при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

    «Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако, ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы.

    Национальные федерации Швеции и Молдовы уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса.

    В связи с этим, по согласованию с администрацией Российского футбольного союза, мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта.

    Список игроков молодежной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам», – сказал Черчесов.

    Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

    Источник: Sport24

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      portero 2 часа назад

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