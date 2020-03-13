Кампо, Антонио, Игало и Арангис – претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЕ

УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В список вошли: полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо, полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало и полузащитник «Байера» Чарлес Арангис.
- Кампо забил победный мяч и сделал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (3:0).
- Антонио – автор победного гола в матче с «Вольфсбургом» (2:1).
- Игало забил победный гол и сделал ассист против ЛАСКа (5:0).
- Арангис – автор победного гола в матче с «Рейнджерс» (3:1).
Источник: Официальный сайт УЕФА