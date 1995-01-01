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    Кампо, Антонио, Игало и Арангис – претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЕ

    УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

    В список вошли: полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо, полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало и полузащитник «Байера» Чарлес Арангис.

    • Кампо забил победный мяч и сделал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (3:0).
    • Антонио – автор победного гола в матче с «Вольфсбургом» (2:1).
    • Игало забил победный гол и сделал ассист против ЛАСКа (5:0).
    • Арангис – автор победного гола в матче с «Рейнджерс» (3:1).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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