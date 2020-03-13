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  • Кампо, Антонио, Игало и Арангис – претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЕ

Кампо, Антонио, Игало и Арангис – претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЕ

13 марта 2020, 09:31

УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В список вошли: полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо, полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало и полузащитник «Байера» Чарлес Арангис.

  • Кампо забил победный мяч и сделал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (3:0).
  • Антонио – автор победного гола в матче с «Вольфсбургом» (2:1).
  • Игало забил победный гол и сделал ассист против ЛАСКа (5:0).
  • Арангис – автор победного гола в матче с «Рейнджерс» (3:1).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Базель Шахтер Манчестер Юнайтед Байер Игало Одион Арангис Чарлес Кампо Самуэле Антонио Маркос
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