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    Овчинников: «Готов стать главным тренером. У меня большой опыт, работал с мастерами своего дела»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопросы о перспективе самостоятельно возглавить команду.

    «Конечно, готов стать главным тренером. У меня всe-таки опыт большой, работал с мастерами своего дела. Слуцкий – это вообще number one, я даже рядом никого не могу поставить. И Адвокат был, и Капелло.

    Сeмин? Юрий Палыч – мой отец, о нeм плохо сказать не могу. Он в меня вложил столько, что даже сейчас, когда тренирую, скажу какому-нибудь игроку слово и начинаю смеяться. Мне футболист говорит: «Сергей Иваныч, вы чего смеeтесь?» Да я вспомнил, как Юрий Палыч мне это говорил. Настолько вбиваются некоторые вещи, что начинаю говорить его словами. Это хорошо для тренера. Так что посмотрим. Будет предложение – будем думать.

    Есть ряд клубов, которые согласился бы возглавить, но, возможно, эти клубы не мечтают о тренере Овчинникове. Просто я могу мечтать о некоторых клубах и хотеть там работать. Периодически возникают варианты, даже команды высшей лиги были, но приходилось отказываться, потому что понимал: не дам этой команде ничего, а работать ради работы... То есть я видел перспективы команды, возможности, но просто идти работать? А зачем? У меня хорошая работа в ЦСКА», – сказал Овчинников.

    Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    12.03.2020 23:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1386

      srg38 27 минут назад

      Раз уж со всех сторон кричат что ищут замену Шпалычу - вот кандидат.

      0
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      Рейтинг: +13793

      bset 31 минуту назад

      Если так дальше пойдет, в ЦСКА будет шанс проявить себя...

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