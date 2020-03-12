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  • Овчинников: «Готов стать главным тренером. У меня большой опыт, работал с мастерами своего дела»

Овчинников: «Готов стать главным тренером. У меня большой опыт, работал с мастерами своего дела»

12 марта 2020, 23:52
8

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопросы о перспективе самостоятельно возглавить команду.

«Конечно, готов стать главным тренером. У меня всe-таки опыт большой, работал с мастерами своего дела. Слуцкий – это вообще number one, я даже рядом никого не могу поставить. И Адвокат был, и Капелло.

Сeмин? Юрий Палыч – мой отец, о нeм плохо сказать не могу. Он в меня вложил столько, что даже сейчас, когда тренирую, скажу какому-нибудь игроку слово и начинаю смеяться. Мне футболист говорит: «Сергей Иваныч, вы чего смеeтесь?» Да я вспомнил, как Юрий Палыч мне это говорил. Настолько вбиваются некоторые вещи, что начинаю говорить его словами. Это хорошо для тренера. Так что посмотрим. Будет предложение – будем думать.

Есть ряд клубов, которые согласился бы возглавить, но, возможно, эти клубы не мечтают о тренере Овчинникове. Просто я могу мечтать о некоторых клубах и хотеть там работать. Периодически возникают варианты, даже команды высшей лиги были, но приходилось отказываться, потому что понимал: не дам этой команде ничего, а работать ради работы... То есть я видел перспективы команды, возможности, но просто идти работать? А зачем? У меня хорошая работа в ЦСКА», – сказал Овчинников.

Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Семин Юрий Овчинников Сергей
Комментарии (8)
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bset
1584047652
Если так дальше пойдет, в ЦСКА будет шанс проявить себя...
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srg38
1584047892
Раз уж со всех сторон кричат что ищут замену Шпалычу - вот кандидат.
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Axe111
1584055626
Мастера лооооол
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paracetamol
1584056029
Все правильно, да только команда при тебе никак выиграть не может.
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momwig_
1584072744
Не, не выйдет. Там думать надо...
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Серёга Краснодарский
1584076280
в Кубани рулил одно время. вовремя в зашей выперли.
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