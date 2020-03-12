Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил, как, будучи вратарем «Локомотива», мог оказаться в «Арсенале».

«Когда «Локомотив» выиграл в 2002 году чемпионат России, в 2003-м меня приглашал лондонский «Арсенал». «Локомотив» мог меня продать. Им тупо был нужен второй вратарь. Мой возраст им подходил, у меня была какая-то зарубежная история, их все устраивало.

Совет директоров, в общем, решил меня купить, по цене-качество их все более-менее устраивало. Канисарес стоил дороже, 11 миллионов. За меня просили четыре. Я не поехал, отказался. Я не хотел уезжать из того «Локомотива». Я и в 1997-м не хотел уезжать [в «Бенфику»], это было трудное решение», – сказал Овчинников.