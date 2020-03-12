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  • Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

12 марта 2020, 21:00
6

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил, как, будучи вратарем «Локомотива», мог оказаться в «Арсенале».

«Когда «Локомотив» выиграл в 2002 году чемпионат России, в 2003-м меня приглашал лондонский «Арсенал». «Локомотив» мог меня продать. Им тупо был нужен второй вратарь. Мой возраст им подходил, у меня была какая-то зарубежная история, их все устраивало.

Совет директоров, в общем, решил меня купить, по цене-качество их все более-менее устраивало. Канисарес стоил дороже, 11 миллионов. За меня просили четыре. Я не поехал, отказался. Я не хотел уезжать из того «Локомотива». Я и в 1997-м не хотел уезжать [в «Бенфику»], это было трудное решение», – сказал Овчинников.

  • Голкипер выступал за «Локомотив» с 1991-го по 1997-й, а также с 2002-го по 2005-й год.
  • Помимо российских клубов Овчинников играл в «Бенфике», «Порту» и «Алверке».

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Арсенал Овчинников Сергей
Комментарии (6)
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Salamоn
1584040137
Были же наши футболисты.Эхх...
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vmonomah17
1584042289
И правильно сделал. В то время в Арсенале Леманн стоял. Босс бы прочно присел на скамейку.
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Томик
1584046139
Овчинников? Я даже не сомневаюсь, что он уже и сам верит в это! Рассказывай эти сказки пацанам, которых тебе разрешили тренировать, капитан, пинающий судей.
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