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    Овчинников: «В 2003 году меня приглашал «Арсенал», но я не хотел уезжать из того «Локомотива»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил, как, будучи вратарем «Локомотива», мог оказаться в «Арсенале».

    «Когда «Локомотив» выиграл в 2002 году чемпионат России, в 2003-м меня приглашал лондонский «Арсенал». «Локомотив» мог меня продать. Им тупо был нужен второй вратарь. Мой возраст им подходил, у меня была какая-то зарубежная история, их все устраивало.

    Совет директоров, в общем, решил меня купить, по цене-качество их все более-менее устраивало. Канисарес стоил дороже, 11 миллионов. За меня просили четыре. Я не поехал, отказался. Я не хотел уезжать из того «Локомотива». Я и в 1997-м не хотел уезжать [в «Бенфику»], это было трудное решение», – сказал Овчинников.

    • Голкипер выступал за «Локомотив» с 1991-го по 1997-й, а также с 2002-го по 2005-й год.
    • Помимо российских клубов Овчинников играл в «Бенфике», «Порту» и «Алверке».

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    12.03.2020 21:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2435

      Томик 56 минут назад

      Овчинников? Я даже не сомневаюсь, что он уже и сам верит в это! Рассказывай эти сказки пацанам, которых тебе разрешили тренировать, капитан, пинающий судей.

      0
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге --- https://cuz.su/stblog

      -2
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      Рейтинг: +488

      vmonomah17 2 часа назад

      И правильно сделал. В то время в Арсенале Леманн стоял. Босс бы прочно присел на скамейку.

      0
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      Рейтинг: +203

      Salamоn 2 часа назад

      Были же наши футболисты.Эхх...

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