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  • Дюков: «РФС ценит работу Черчесова со сборной России. Впереди у нас много побед»

Дюков: «РФС ценит работу Черчесова со сборной России. Впереди у нас много побед»

12 марта 2020, 20:46
4

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на ЕВРО-2020, показывает качественный футбол, в неe привлекаются новые молодые игроки.

Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной – она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», – сказал Дюков.

  • Новое соглашение Черчесова с РФС рассчитано до декабря 2022 года с опцией продления до июля 2024 года.
  • 56-летний специалист возглавляет сборную с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (4)
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Axe111
1584049206
Каких побед лол
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paracetamol
1584056769
Впереди у нас много побед, хотя поражений больше.
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klim2m
1584124827
РФС ценит, народ блевать тянет )))
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