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    Дюков: «РФС ценит работу Черчесова со сборной России. Впереди у нас много побед»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

    «РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на ЕВРО-2020, показывает качественный футбол, в неe привлекаются новые молодые игроки.

    Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной – она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», – сказал Дюков.

    • Новое соглашение Черчесова с РФС рассчитано до декабря 2022 года с опцией продления до июля 2024 года.
    • 56-летний специалист возглавляет сборную с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»

    Источник: Официальный сайт РФС

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    12.03.2020 20:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1818

      Axe111 5 минут назад

      Каких побед лол

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