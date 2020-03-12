Дюков: «РФС ценит работу Черчесова со сборной России. Впереди у нас много побед»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на ЕВРО-2020, показывает качественный футбол, в неe привлекаются новые молодые игроки.

Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной – она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», – сказал Дюков.

Новое соглашение Черчесова с РФС рассчитано до декабря 2022 года с опцией продления до июля 2024 года.

56-летний специалист возглавляет сборную с 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»