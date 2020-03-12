Дюков: «РФС ценит работу Черчесова со сборной России. Впереди у нас много побед»

Каких побед лол
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.
«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на ЕВРО-2020, показывает качественный футбол, в неe привлекаются новые молодые игроки.
Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной – она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», – сказал Дюков.
- Новое соглашение Черчесова с РФС рассчитано до декабря 2022 года с опцией продления до июля 2024 года.
- 56-летний специалист возглавляет сборную с 10 августа 2016 года.
- Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
- На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»