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  • Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»

Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»

12 марта 2020, 19:56
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после заключения нового контракта с РФС до декабря 2022 года.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на ЕВРО-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдeт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией», – сказал Черчесов.

  • 56-летний специалист возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Бриг
1584045275
Какой ЧЕ? Какой футбол?
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Axe111
1584049229
А МЫ НЕТ!!!!!!!
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paracetamol
1584057014
Мы - это кто?
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Plyash
1584130221
А после провала на ЧЕ-20 в отставку не подашь? Или всё будет зависеть от глубины унижения?
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