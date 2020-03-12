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    Черчесов: «Мы рады продолжить нашу работу в сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после заключения нового контракта с РФС до декабря 2022 года.

    «Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на ЕВРО-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдeт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

    Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией», – сказал Черчесов.

    • 56-летний специалист возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    12.03.2020 19:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1818

      Axe111 4 минуты назад

      А МЫ НЕТ!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1512

      Бриг 1 час назад

      Какой ЧЕ? Какой футбол?

      0
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