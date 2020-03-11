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    Клопп – о матче с «Атлетико»: «Сыгран только первый тайм»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.

    «Сыгран только первый тайм, и это лучшая новость. В рядовом матче мы обычно проводим перерыв с пользой. Делаем выводы по тайму, разбираем с парнями отдельные ситуации и очень часто затем прибавляем.

    У нас было три недели. Многие вещи стали гораздо яснее, чем прежде. Надо продемонстрировать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно», – сказал Клопп.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.03.2020 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      bizhan10 7 часов назад

      Клопп дома деклассирует матрасов.

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