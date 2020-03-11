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  • Кашшаи запретил департаменту судейства и инспектирования объяснять решения арбитров

Кашшаи запретил департаменту судейства и инспектирования объяснять решения арбитров

11 марта 2020, 00:18
11

Назначенный зимой глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи запретил подчиненным выступать с объяснениями решений арбитров. Об этом рассказал бывший рефери РПЛ Игорь Федотов.

«Как я слышал, Кашшаи запретил объяснять все это дело. Как только пришел, он сразу сказал, что судейской программы [с объяснением решений] не будет», – сказал Федотов.

  • Предшественник Кашшаи Александр Егоров проводил после каждого тура РПЛ брифинг для журналистов.
  • Кашшаи – бывший венгерский судья, имеет опыт работы на чемпионатах мира и Лиге чемпионов.
  • Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (11)
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VVM1964
1583875380
А вот это правильно - молча глотайте ((((((((( Что ни день - то " позитивчик " (((((
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AHTUNGBOL
1583875857
Все требуют объяснений, начиная с самих команд и их болельщиков и заканчивая комментаторами, которые не знаю как людям объяснять решения арбитра по ходу матча, а судьям всё равно, как сказали, так и будет...
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СвинкаСправедливости
1583876891
Я отключаю Матч ТВ...
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tushkanlz
1583891665
Не надо объяснять и что-то говорить… - и судьям станет сразу лучше жить.Как хочу – так и засужу. Всех,мать вашу!..(((
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Artemka444
1583904214
Судьи они же святые!!!! За ошибки не наказывают,их вообще не трогают. Смысл на них жаловаться если от этого ничего не меняется!!! Беспредел!!!
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1583905195
Федотова что-то понесло, обиделся на всех, да ещё и хайпануть решил на этом. Мне всегда нравились такие высказывания в стиле армяна - "как я слышал", "как мне сказали", "по моей информации" - вроде и п**дит, но и проверить никак не смогут. У нас судейский беспредел творится годами, кто-то думал, что Кашшаи за два месяца наших "спецов" судить научит? Хуже Егорова уж точно уже никогда не будет, пусть поработает, судейских кадров просто нет, тут время нужно, сразу никто не даст результат, ни Кашшаи, ни Коллина.
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JackBruce
1583910086
А зачем судье что-то объяснять? Ну объяснит, что не заметил отмашки бокового. Это итак ясно. Ну не дал желтую или красную, потому что посчитал, что не было. К чему объяснения?
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Отчаянный Пердун
1583910884
Увы, но наш футбол продолжает деградировать(((
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nominum
1583940220
Да у нас и федеральные, и конституционные судьи тоже могут ничего не объяснять. А футбольным и подавно можно забить болт на народ.
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