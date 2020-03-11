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    Кашшаи запретил департаменту судейства и инспектирования объяснять решения арбитров

    Назначенный зимой глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи запретил подчиненным выступать с объяснениями решений арбитров. Об этом рассказал бывший рефери РПЛ Игорь Федотов.

    «Как я слышал, Кашшаи запретил объяснять все это дело. Как только пришел, он сразу сказал, что судейской программы [с объяснением решений] не будет», – сказал Федотов.

    • Предшественник Кашшаи Александр Егоров проводил после каждого тура РПЛ брифинг для журналистов.
    • Кашшаи – бывший венгерский судья, имеет опыт работы на чемпионатах мира и Лиге чемпионов.
    • Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    11.03.2020 00:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +519

      nominum 6 часов назад

      Да у нас и федеральные, и конституционные судьи тоже могут ничего не объяснять. А футбольным и подавно можно забить болт на народ.

      0
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      Рейтинг: +3457

      Отчаянный Пердун 14 часов назад

      Увы, но наш футбол продолжает деградировать(((

      0
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      Рейтинг: +157

      JackBruce 14 часов назад

      А зачем судье что-то объяснять? Ну объяснит, что не заметил отмашки бокового. Это итак ясно. Ну не дал желтую или красную, потому что посчитал, что не было. К чему объяснения?

      0
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      Рейтинг: +573

      Play 16 часов назад

      Федотова что-то понесло, обиделся на всех, да ещё и хайпануть решил на этом. Мне всегда нравились такие высказывания в стиле армяна - "как я слышал", "как мне сказали", "по моей информации" - вроде и п**дит, но и проверить никак не смогут. У нас судейский беспредел творится годами, кто-то думал, что Кашшаи за два месяца наших "спецов" судить научит? Хуже Егорова уж точно уже никогда не будет, пусть поработает, судейских кадров просто нет, тут время нужно, сразу никто не даст результат, ни Кашшаи, ни Коллина.

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      Рейтинг: +430

      Artemka444 16 часов назад

      Судьи они же святые!!!!
      За ошибки не наказывают,их вообще не трогают.
      Смысл на них жаловаться если от этого ничего не меняется!!!
      Беспредел!!!

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      Рейтинг: +3457

      Отчаянный Пердун > Artemka444 14 часов назад

      Почему не меняется??? Высказался против судьи, получи дисквалификацию.

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      Рейтинг: +430

      Artemka444 > Отчаянный Пердун 3 часа назад

      точно точно,я запамятовал!!!

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      Рейтинг: +410

      tushkanlz 19 часов назад

      Не надо объяснять и что-то говорить… - и судьям станет сразу лучше жить.Как хочу – так и засужу. Всех,мать вашу!..(((

      1
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      Рейтинг: +589

      СвинкаСправедливости 11 марта, 00:48

      Я отключаю Матч ТВ...

      3
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      Рейтинг: +1117

      AHTUNGBOL 11 марта, 00:30

      Все требуют объяснений, начиная с самих команд и их болельщиков и заканчивая комментаторами, которые не знаю как людям объяснять решения арбитра по ходу матча, а судьям всё равно, как сказали, так и будет...

      2
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > AHTUNGBOL 23 часа назад

      " Сорок душ посменно воют,
      Раскалились добела —
      Во как сильно беспокоят
      Треугольные дела!
      Все почти с ума свихнулись —
      Даже кто безумен был,
      И тогда главврач Маргулис
      Телевизор запретил.

      Вон он, змей, в окне маячит —
      За спиною штепсель прячет,
      Подал знак кому-то — значит
      Фельдшер вырвет провода.
      И что ж, нам осталось уколоться,
      И упасть на дно колодца,
      И там пропасть, на дне колодца,
      Как в Бермудах, навсегда. " (((((((

      1
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      Рейтинг: +2197

      Борат 11 марта, 00:27

      Не иначе как чемодан нефтебаксов от федуна получил ! Позор крючкохвостым рылам ! Гыгы

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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 11 марта, 00:23

      А вот это правильно - молча глотайте ((((((((( Что ни день - то " позитивчик " (((((

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