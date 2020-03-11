Кашшаи запретил департаменту судейства и инспектирования объяснять решения арбитров

Назначенный зимой глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи запретил подчиненным выступать с объяснениями решений арбитров. Об этом рассказал бывший рефери РПЛ Игорь Федотов.
«Как я слышал, Кашшаи запретил объяснять все это дело. Как только пришел, он сразу сказал, что судейской программы [с объяснением решений] не будет», – сказал Федотов.
- Предшественник Кашшаи Александр Егоров проводил после каждого тура РПЛ брифинг для журналистов.
- Кашшаи – бывший венгерский судья, имеет опыт работы на чемпионатах мира и Лиге чемпионов.
- Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»