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РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Краснодару», Ари забил в ворота бывшего клуба

9 марта 2020, 18:27
139

После победы в Кубке России над ЦСКА «Спартак» в РПЛ проиграл «Краснодару». Единственный гол во втором тайме забил бывший спартаковец Ари.

Южане сократили отставание от первого места в таблице до пяти очков. «Спартак» остался на десятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Тиль, 58), Кутепов, Джикия, Жиго (Мирзов, 82), Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Фьолуссон, 90), Черников (Сулейманов, 59), Ольссон, Кайо, Ари (Уткин, 90+1), Вандерсон, Берг.

Предупреждения: Ещенко, 41; Жиго, 45+1; Зобнин, 63; Соболев, 77 – Черников, 25; Рамирес, 37; Ари, 83.

Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ари
Комментарии (139)
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Каратель помойников
1583768393
ипать сколько прыщавых боратов,да литеных повылазило..игру не смотрели,но тут мамка ноутбук оставила...)))
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Серж 69
1583768593
Да,хреновенько...Единственное,что меня слегка после матча устраивает,это то,что проиграли именно Краснодару,на них в еврокубках надежды больше,чем на прочих.Надеюсь,что те игроки из Спартака,которые после двух побед посчитали,что всё идёт как надо,и,возможно,снизили требования к себе,после поражения встрепенутся,да и Тедеско бы их взбодрил хорошенько,для многих это будет нелишним.
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vka1970
1583768632
Аларм, Литейный и Борат Втроём смотались с Самарканд И только звуки на слухУ Чирик, пыздык,эбок ку ку
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мы_не_рабы
1583768764
Слишком много эмоций оставили в кубковом дерби. В принципе этого и следовало ожидать. Равная игра, в которой больше повезло Краснодару. Да и Кутепов сыграл "на своём" уровне, т.е. хреново. Главное, сделать правильные выводы и не отчаиваться. В этом сезоне нужно построить команду и сделать ставку на Кубок. Победы ещё придут!
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3a zenit
1583768878
народная команда,которая нахер никому не нужна.Крч.Стыдно за Спартак.
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VVM1964
1583769347
Идиотское название - " всухую " ((( . Досадно проигрывать матчи не проигрывая по игре , Краснодар не был лучше и ближе к победе , но у нас есть такой " подарок " , как Кутепов ((( , ну а в концовке сил уже не осталось - сказался все же матч с ЦСКА . Очень плохой матч Бакаева ( надеюсь , что только из-за травмы ) , ни одной точной передачи , Ларсон - ((( .
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oyabun
1583769559
Счет не по игре. По справедливости должна быть ничья. В проигрыше Спартака вижу 3 основных причины: 1. Краснодар элементарно лучше контролирует мяч. Видимо команда лучше сыграна чем красно-белые. 2. Очевидно что Спартак оставил слишком много сил в кубковой игре. Сегодня были гораздо медленнее. 3. И как это не банально - левый пенальти. Берг очень красиво, профессионально исполнил пирует с разворота в падении. Никто его не ронял. Но судья купился. Ругать никого не буду. Это футбольные уловки - когда проходят, когда нет. Сегодня вот Краснодару повезло.
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Химия в бутылочке
1583769912
Ари устраивает клоунаду, а судья уже второй матч подряд помогает Краснодару выиграть, назначив липовое пенальти в ворота соперника
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zigbert
1583770010
Быков с победой. Спартаку не хватило свежести. А так игра равная, в которой Краснодару повезло больше.
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paracetamol
1583780316
Рядом со стадионом находились машины с мясокомбината, чтобы принимать битых свиней!
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