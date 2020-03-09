РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Краснодару», Ари забил в ворота бывшего клуба

Кутепова давно пора продавать! Если не берут просто подарить. От него толку мало. Хотя и считаю пенальти там не было. А игра была имени симулянта и мелкого пакостника Ари. Я смотрю он прям ненавидит Спартак. Красную за излишний артистизм и наигранные симуляции он заслужил. Было видно как он время тянет, валяется и много разговаривает то с судьей то спорит с игроками. А когда мирзова руками останавливал. Такое его поведение как то в лиге Европы судья красной карточкой оценил и было это не так давно. Кстати сюжет был такой же. Соперник давил, гол Ари с пенальти, счет 1:0 и постоянные циркачества и разговоры. В итоге удаление. Почему в Европе не боятся удалять таких циркачей в отличии от наших судей. А этому чупополе вернется еще за его ненависть и *******. Если бы не Спартак об этом убогом игрочишке и не узнали бы.
После победы в Кубке России над ЦСКА «Спартак» в РПЛ проиграл «Краснодару». Единственный гол во втором тайме забил бывший спартаковец Ари.
Южане сократили отставание от первого места в таблице до пяти очков. «Спартак» остался на десятом месте.
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Тиль, 58), Кутепов, Джикия, Жиго (Мирзов, 82), Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Фьолуссон, 90), Черников (Сулейманов, 59), Ольссон, Кайо, Ари (Уткин, 90+1), Вандерсон, Берг.
Предупреждения: Ещенко, 41; Жиго, 45+1; Зобнин, 63; Соболев, 77 – Черников, 25; Рамирес, 37; Ари, 83.
Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.