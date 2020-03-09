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    РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Краснодару», Ари забил в ворота бывшего клуба

    После победы в Кубке России над ЦСКА «Спартак» в РПЛ проиграл «Краснодару». Единственный гол во втором тайме забил бывший спартаковец Ари.

    Южане сократили отставание от первого места в таблице до пяти очков. «Спартак» остался на десятом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

    «Спартак»: Максименко, Ещенко (Тиль, 58), Кутепов, Джикия, Жиго (Мирзов, 82), Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Фьолуссон, 90), Черников (Сулейманов, 59), Ольссон, Кайо, Ари (Уткин, 90+1), Вандерсон, Берг.

    Предупреждения: Ещенко, 41; Жиго, 45+1; Зобнин, 63; Соболев, 77 – Черников, 25; Рамирес, 37; Ари, 83.

    Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2020 18:27
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    Комментарии128
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 10 марта 2020, 10:39

      Кутепова давно пора продавать! Если не берут просто подарить. От него толку мало. Хотя и считаю пенальти там не было. А игра была имени симулянта и мелкого пакостника Ари. Я смотрю он прям ненавидит Спартак. Красную за излишний артистизм и наигранные симуляции он заслужил. Было видно как он время тянет, валяется и много разговаривает то с судьей то спорит с игроками. А когда мирзова руками останавливал. Такое его поведение как то в лиге Европы судья красной карточкой оценил и было это не так давно. Кстати сюжет был такой же. Соперник давил, гол Ари с пенальти, счет 1:0 и постоянные циркачества и разговоры. В итоге удаление. Почему в Европе не боятся удалять таких циркачей в отличии от наших судей. А этому чупополе вернется еще за его ненависть и *******. Если бы не Спартак об этом убогом игрочишке и не узнали бы.

      3
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      Рейтинг: +1847

      mahan 10 марта 2020, 10:36

      Матч закончен, судья наделал много ошибок. Пенальти не было. Вопрос зачем за внедрение VAR, отвалили много денег, а судьи его игнорируют постоянно.

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > mahan 10 марта 2020, 10:42

      Если на вар сидит продажная газпромовская шкура то и вар не спасет

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 марта 2020, 07:28

      Новостники Бомбардира научитесь правильно давать заголовки. 0-1 это не тот счет где говорят "в сухую" вы как клоуны ей богу и не первый раз вы такие заголовки выдаёте. Называйте вещи своими именами и люди к вам потянутся, не будьте "желтой газетенкой". Например я вот еле сдерживаюсь, чтоб не свалить с вашего сайта, а сколько таких же как я, которых вы бесите, которые сидят на вашем сайте собрав последние остатки терпения. Да, вы можете сказать "ну и вали нах.р.ен" , но вы теряете свою клиентуру. Я вам расписал всего лишь свои ощущения, я уверен нас таких тут много. Задумайтесь. Лучше пошлите нах.р.ен не компетентных новостников, чем терять огромную клиентуру.

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > АртурZaСМ 10 марта 2020, 10:35

      Скоро одни бораты с алармами останутся , представляю -
      - ыыы ,
      - гыгыгы ,
      - стыд ,
      - гагага ,
      - позор ,
      - ммммм
      Сплошной зоопарк (((((( , тоже кстати подумываю на счет свалить , заходишь сюда пообщаться , а вместо этого блевать охота ((( , не сайт стал , а рассадник дебилов .

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 10 марта 2020, 02:20

      Желаю Краснодару обогнать Зенит.Ну а насчёт Ари,то это очень пакостный парнишка,симулянтище,бьёт из под Тишка,провоцирует

      3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рядом со стадионом находились машины с мясокомбината, чтобы принимать битых свиней!

      -5
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 марта 2020, 21:58

      Всё по делу. В атаке не хватило не столько сил, сколько эмоций - всё-таки кубковое дерби бесследно не прошло. А в обороне, как обычно, не хватило выучки. Краснодар выглядел куда настойчивее и знал, чего хотел..

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:40

      Спам никакой был.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 9 марта 2020, 21:38

      а кто стрелочник? этого безобразия. Канонова с Глушаковым нет в Спартаке. грустно не хочется видеть их в стыках.

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      Рейтинг: +5652

      afw13 9 марта 2020, 21:24

      стыдно за линейного, брата и аларма, они тут уcиpaются по поводу проигрыша Спартака в равной игре с серьёзным соперником, в то время как их любимый клуб сегодня не смог забить скромной Уфе) а если бы судейка голешник не отменил, так и вовсе проиграть могли питерские. стыдно за таких болел.

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      Рейтинг: +5652

      afw13 > afw13 9 марта 2020, 21:42

      пардон, стыдно за бората, т9 подвёл)

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      Рейтинг: +5652

      afw13 > alarm 9 марта 2020, 22:16

      не волнуйся так, мы тебя небольно зарэжэм))

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      Рейтинг: +5652

      afw13 > alarm 9 марта 2020, 22:23

      братишка, я так-то за Спартак топлю) ну а в еврокубках за все наши клубы, соответственно) в том числе и за Зенит)

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 марта 2020, 21:21

      Не знаю, по мне Спартак был куда сильнее Краснодара... Это из тех матчей, когда чуть-чуть не фартануло, а у соперника зашёл рандомный гол. Такое бывает в футболе. Да, обидно, но объективно Спартак был на порядок лучше и острее, у Краснодара отменно сыграл голкипер, не будь его, счёт был бы в одну сторону и Спартак уверенно бы набрал 3 очка.

      Местные "спецы" могут привести стату по матчу, но она вообще не всегда отражает суть игры. Из моментов у Краснодара был только удар Берга в конце первого тайма, ну и удар Ари с острого угла. Всё. Это за весь матч. Остальное всё это детский сад. У Спартака же были как минимум 3 момента, где мяч благодаря чудесным спасениям кипера не зашёл в рамы.

      Игра мне понравилась, но не результат.

      8
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ivanthebest 9 марта 2020, 21:33

      Согласен - не фартануло , а в целом , учитывая сколько сил ушло на ЦСКА , вполне нормально , это ведь Краснодар , а не УФА ))) Смотрю в будущее с оптимизмом !!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > VVM1964 9 марта 2020, 22:47

      фарт сегодня повернулся задом к Спартаку... имея Кутепова в защите, и фарт может не спасти, да и Ляпочкин посадил Спартак на карточки... Тед уверяет, что дело не в игре на Кубок, а именно в "карто-паде" от Ляпы...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > VVM1964 10 марта 2020, 00:57

      Да, я тоже гляжу с оптимизмом. Главное есть игра, структурно видно что тренер хочет. Когда нужно я думаю может и напихать кому как следует. Мне в кое-то веки у нас состав весь нравится. Я бы конечно ещё вместо Кутепова и Рассказова взял ребят получше, но все остальные по персоналиям меня прямо очень радует. Есть сплав опыта и молодости.

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