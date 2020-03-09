РПЛ. «Спартак» всухую проиграл «Краснодару», Ари забил в ворота бывшего клуба

После победы в Кубке России над ЦСКА «Спартак» в РПЛ проиграл «Краснодару». Единственный гол во втором тайме забил бывший спартаковец Ари.

Южане сократили отставание от первого места в таблице до пяти очков. «Спартак» остался на десятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Тиль, 58), Кутепов, Джикия, Жиго (Мирзов, 82), Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Фьолуссон, 90), Черников (Сулейманов, 59), Ольссон, Кайо, Ари (Уткин, 90+1), Вандерсон, Берг.

Предупреждения: Ещенко, 41; Жиго, 45+1; Зобнин, 63; Соболев, 77 – Черников, 25; Рамирес, 37; Ари, 83.

Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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