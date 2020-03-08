Гвардиола: «Я бы предпочел, чтобы Рэшфорд сыграл за «МЮ» в дерби против «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что был бы рад, если бы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд принял участие в дерби.

«С того дня, как я стал тренером, я всегда говорил, что мне нравится играть против сильнейших и оптимальных составов. Я бы хотел сыграть против Эдена Азара на «Бернабеу», когда мы вышли против «Реала». Мне не нравится, что Рэшфорд выбыл, что Гарри Кейн пропускает конец сезона в «Тоттенхэме».

Травма Рэшфорда – потеря для «Юнайтед» и сборной. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее. Я бы предпочел, чтобы Рэшфорд сыграл за «Юнайтед» в дерби», – сказал испанский специалист.