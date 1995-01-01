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    Гвардиола: «Я бы предпочел, чтобы Рэшфорд сыграл за «МЮ» в дерби против «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что был бы рад, если бы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд принял участие в дерби.

    «С того дня, как я стал тренером, я всегда говорил, что мне нравится играть против сильнейших и оптимальных составов. Я бы хотел сыграть против Эдена Азара на «Бернабеу», когда мы вышли против «Реала». Мне не нравится, что Рэшфорд выбыл, что Гарри Кейн пропускает конец сезона в «Тоттенхэме».

    Травма Рэшфорда – потеря для «Юнайтед» и сборной. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее. Я бы предпочел, чтобы Рэшфорд сыграл за «Юнайтед» в дерби», – сказал испанский специалист.

    • Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом в спине в конце января.
    • Из-за травмы он может пропустить до трех месяцев.
    • В этом сезоне форвард провел за «МЮ» 22 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал пять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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