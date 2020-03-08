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  • Егоров: «Когда «Локомотив» в 2016 году назначал Семина, четкий кандидат был другой – Бердыев»

Егоров: «Когда «Локомотив» в 2016 году назначал Семина, четкий кандидат был другой – Бердыев»

8 марта 2020, 00:34
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Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году, когда в «Локомотив» на должность главного тренера вернулся Юрий Семин, ключевым кандидатом на пост был другой человек. В итоге решение было принято в пользу нынешнего тренера.

«С точки зрения результата у Ильи Геркуса и Семина получилось не сразу. Но Геркус рискнул. Когда назначал Юрия Павловича, он рискнул своей позицией. Там был четкий кандидат другой – Курбан Бердыев», – рассказал инсайдер.

  • Семин взял с «Локомотивом» РПЛ в 2018 году.
  • Сейчас команда в РПЛ идет пятой.
  • Семин впервые возглавил москвичей в 1986 году.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бердыев Курбан Семин Юрий
Комментарии (1)
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Антибиотик
1583653088
Все это знают. А так же знают, что Курбан со своими запросами не подошел ни Локомотиву, ни Спартаку. Оба клуба от него отказались.
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