Егоров: «Когда «Локомотив» в 2016 году назначал Семина, четкий кандидат был другой – Бердыев»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году, когда в «Локомотив» на должность главного тренера вернулся Юрий Семин, ключевым кандидатом на пост был другой человек. В итоге решение было принято в пользу нынешнего тренера.

«С точки зрения результата у Ильи Геркуса и Семина получилось не сразу. Но Геркус рискнул. Когда назначал Юрия Павловича, он рискнул своей позицией. Там был четкий кандидат другой – Курбан Бердыев», – рассказал инсайдер.