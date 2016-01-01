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    Егоров: «Когда «Локомотив» в 2016 году назначал Семина, четкий кандидат был другой – Бердыев»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в 2016 году, когда в «Локомотив» на должность главного тренера вернулся Юрий Семин, ключевым кандидатом на пост был другой человек. В итоге решение было принято в пользу нынешнего тренера.

    «С точки зрения результата у Ильи Геркуса и Семина получилось не сразу. Но Геркус рискнул. Когда назначал Юрия Павловича, он рискнул своей позицией. Там был четкий кандидат другой – Курбан Бердыев», – рассказал инсайдер.

    • Семин взял с «Локомотивом» РПЛ в 2018 году.
    • Сейчас команда в РПЛ идет пятой.
    • Семин впервые возглавил москвичей в 1986 году.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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