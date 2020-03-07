РПЛ. «Динамо» благодаря голу Комличенко победило «Тамбов» и опередило «Спартак»

В 21-м туре РПЛ «Динамо» оказалось сильнее дебютанта турнира из Тамбова. Первый гол за москвичей забил форвард Николай Комличенко.
Благодаря трем очкам «Динамо» поднялось на седьмую строчку, опередив «Спартак». «Тамбов» идет 12-м.
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Комличенко, 34.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе (Нойштедтер, 63), Рауш, Хильемарк, Комличенко, Н’Жи (Игбун, 88), Филипп (Шиманьски, 75).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасeв (Хосонов, 73), Килин, Обухов (Мамтов, 83), Костюков (Федчук, 78), Мелкадзе.
Предупреждения: Рауш, 84 – Филин, 21; Грицаенко, 59; Обухов, 80; Мелкадзе, 89.
Источник: Бомбардир.ру