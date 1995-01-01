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    РПЛ. «Динамо» благодаря голу Комличенко победило «Тамбов» и опередило «Спартак»

    В 21-м туре РПЛ «Динамо» оказалось сильнее дебютанта турнира из Тамбова. Первый гол за москвичей забил форвард Николай Комличенко.

    Благодаря трем очкам «Динамо» поднялось на седьмую строчку, опередив «Спартак». «Тамбов» идет 12-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Комличенко, 34.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе (Нойштедтер, 63), Рауш, Хильемарк, Комличенко, Н’Жи (Игбун, 88), Филипп (Шиманьски, 75).

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасeв (Хосонов, 73), Килин, Обухов (Мамтов, 83), Костюков (Федчук, 78), Мелкадзе.

    Предупреждения: Рауш, 84 – Филин, 21; Грицаенко, 59; Обухов, 80; Мелкадзе, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1991

      Борат 16 минут назад

      Хряков ждут в пердиве !
      Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +531

      Cromathaar 19 минут назад

      Гол красивый получился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75096

      zigbert 24 минуты назад

      Динамо с победой! Можно сказать что с приобретением Комличенко они угадали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1069

      Retiremen_VMF 25 минут назад

      Представляете кого оставляет себе Краснодар распродавая не нужных команде "комленчено-игнатьевых"!!!

      0
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      Рейтинг: +181

      кто там 26 минут назад

      как то слабенько для команды которая столько потратила на игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Январь 59 34 минуты назад

      Динамо опередило Спартак в турнирной таблице, зато Спартак выиграет Кубок России и будет играть к ЕК.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6598

      ilichkadr > Январь 59 30 минут назад

      Не говори гоп.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      evgevg13 > Январь 59 2 минуты назад

      и чё?

      0
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      Рейтинг: +1338

      alarm 36 минут назад

      стыдно за спартак!

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