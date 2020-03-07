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  • РПЛ. «Динамо» благодаря голу Комличенко победило «Тамбов» и опередило «Спартак»

РПЛ. «Динамо» благодаря голу Комличенко победило «Тамбов» и опередило «Спартак»

7 марта 2020, 18:25
30

В 21-м туре РПЛ «Динамо» оказалось сильнее дебютанта турнира из Тамбова. Первый гол за москвичей забил форвард Николай Комличенко.

Благодаря трем очкам «Динамо» поднялось на седьмую строчку, опередив «Спартак». «Тамбов» идет 12-м.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 34.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе (Нойштедтер, 63), Рауш, Хильемарк, Комличенко, Н’Жи (Игбун, 88), Филипп (Шиманьски, 75).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасeв (Хосонов, 73), Килин, Обухов (Мамтов, 83), Костюков (Федчук, 78), Мелкадзе.

Предупреждения: Рауш, 84 – Филин, 21; Грицаенко, 59; Обухов, 80; Мелкадзе, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Тамбов Спартак Комличенко Николай
Комментарии (30)
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Январь 59
1583595300
Динамо опередило Спартак в турнирной таблице, зато Спартак выиграет Кубок России и будет играть к ЕК.
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Retiremen_VMF
1583595852
Представляете кого оставляет себе Краснодар распродавая не нужных команде "комленчено-игнатьевых"!!!
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zigbert
1583595894
Динамо с победой! Можно сказать что с приобретением Комличенко они угадали.
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Cromathaar
1583596205
Гол красивый получился.
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shurik45
1583598124
Динамо с победой! Колю с красивым дебютным голом.
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slavа0508
1583598730
Вот что значит популярность Спартака пишут про матч Динамо-Томбов а Спартак обязательно упомянут,,,,,почему не упомянули что опередили в первую очередь Урал,потом Уфу а уж потом Спартак если смотреть на таблицу,,,,,,,,выходит без Спартака и не кого не заманить на статью???
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FanatSerj
1583603628
голешник огонь, хорошего напа взяли с ним защитникам не расслабится ни на секунду.
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Rus9I
1583604222
Могу только поздравить Динамо с победой! Комлиниченко хороший нап, видно было по игре со Спартаком.... Надеюсь без травм, а там видно будет, может составит конкуренцию Деревяшке)
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portero
1583609695
Комличенко симпатичен, посмотрим его на дистанции. Удпр у парня хорошо поставлен, ну и гораздо резче Дзюбы...
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vka1970
1583653439
Динамо с победой, да и гол Комличенко на загляденье вышел.С хорошим приобретением соседей.
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