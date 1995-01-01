Комличенко в ворота «Тамбова» забил первый гол за «Динамо»

Поздравляем, Коля! Надеемся, что в ближайшее время ты в сборной пересадишь то дерево, которое так неудачно выросло в середине поля, в другое место.
В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом». Счет открыл форвард москвичей Николай Комличенко.
Для нападающего это дебютный мяч за динамовцев в официальной встрече. Он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав».
- Ранее в России Комличенко выступал за «Краснодар».
- «Динамо» в случае победы поднимется на седьмое место.
- «Тамбов» идет на 12-м месте.