Комличенко в ворота «Тамбова» забил первый гол за «Динамо»

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом». Счет открыл форвард москвичей Николай Комличенко.

Для нападающего это дебютный мяч за динамовцев в официальной встрече. Он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав».