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    Комличенко в ворота «Тамбова» забил первый гол за «Динамо»

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом». Счет открыл форвард москвичей Николай Комличенко.

    Для нападающего это дебютный мяч за динамовцев в официальной встрече. Он перешел зимой из чешской «Млады Болеслав».

    • Ранее в России Комличенко выступал за «Краснодар».
    • «Динамо» в случае победы поднимется на седьмое место.
    • «Тамбов» идет на 12-м месте.

    Источник: рутуб-канал РПЛ

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15730

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравляем, Коля! Надеемся, что в ближайшее время ты в сборной пересадишь то дерево, которое так неудачно выросло в середине поля, в другое место.

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