Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, рассказал о несостоявшемся переходе в один из испанских клубов.
«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.
Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.
Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе», – сказал экс-полузащитник.
- В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
- Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
- Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».