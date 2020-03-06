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    Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, рассказал о несостоявшемся переходе в один из испанских клубов.

    «Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

    Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.

    Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе», – сказал экс-полузащитник.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2018

      Литейный4 14 минут назад

      Арбузника приглашали главным тренером в школу нырков? Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Ziklop 17 минут назад

      Поздно чувак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +523

      Cromathaar 17 минут назад

      Задним умом все крепки.

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