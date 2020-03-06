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  • Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

6 марта 2020, 13:13
9

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, рассказал о несостоявшемся переходе в один из испанских клубов.

«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.

Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе», – сказал экс-полузащитник.

  • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
  • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
  • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Самедов Александр
Комментарии (9)
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Cromathaar
1583493689
Задним умом все крепки.
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Ziklop
1583493694
Поздно чувак
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Cules2013
1583498342
Алавес и Леганес?)
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Пельш 1
1583502604
Если приглашали, что же не пошёл? Правильно, там бегать надо!
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vladimir-7
1583508566
Во заливает дедушка Самедов про испанцев.
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Бухбух
1583508783
Самедов: "Отказался от двух испанских клубов, потому что сумма ЗП в России была выше".
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titata
1583509388
выбрал где надежнее и зарплата выше, и жизнь спокойнее.
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