Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле прошлого года, рассказал о несостоявшемся переходе в один из испанских клубов.

«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.

Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе», – сказал экс-полузащитник.