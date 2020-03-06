Главные новости дня. «Химки» забили пять голов «Торпедо» в Кубке России, экс-игрок сборной Дании заболел коронавирусом

«Локомотив» объявил о подписании контракта с adidas

Семин дисквалифицирован на один матч за конфликт с судьями

«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

Кокорин: «Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. Нужен хороший вариант»

Экс-игрок сборной Дании Каленберг заболел коронавирусом

Daily Mail: УЕФА намерен проводить летнюю Лигу чемпионов на базе Международного кубка чемпионов

Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей 8 марта

Кубок России. «Химки» забили пять голов «Торпедо» Игнашевича и прошли в полуфинал

У полузащитника «Арсенала» Торрейры диагностирован перелом лодыжки

Игрок «Монако» Мартиньш дисквалифицирован на полгода. Он толкнул арбитра