«Локомотив» объявил о подписании контракта с adidas

«Локомотив» и adidas объявили о сотрудничестве.

Контракт московского клуба с техническим спонсором начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Начиная с сезона-2020/21, команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией adidas.

«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», – сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.