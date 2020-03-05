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«Локомотив» объявил о подписании контракта с adidas

5 марта 2020, 13:51
4

«Локомотив» и adidas объявили о сотрудничестве.

Контракт московского клуба с техническим спонсором начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Начиная с сезона-2020/21, команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией adidas.

«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», – сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

  • На данный момент «Локомотив» сотрудничает с Under Armour.
  • Команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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Давид59
1583406426
Сегодня носит Адидас, а завтра Родину...
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Черкизовский Кот
1583411027
Локомотив в немецкой экипировке (Adidas + Puma) - 21 сезон и 1 чемпионство (на 21 сезон). Локомотив в Nike - 3 сезона и 2 чемпионства. Хоть и люблю больше Адик, но Найки для нас фартовые.
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Fnatiik91
1583417554
жаль...арморы круе
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