«Локомотив» объявил о подписании контракта с adidas

«Локомотив» и adidas объявили о сотрудничестве.
Контракт московского клуба с техническим спонсором начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Начиная с сезона-2020/21, команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией adidas.
«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», – сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
- На данный момент «Локомотив» сотрудничает с Under Armour.
- Команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24