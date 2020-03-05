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    «Локомотив» объявил о подписании контракта с adidas

    «Локомотив» и adidas объявили о сотрудничестве.

    Контракт московского клуба с техническим спонсором начнет действовать с 1 июля 2020 года.

    Начиная с сезона-2020/21, команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией adidas.

    «Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», – сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

    • На данный момент «Локомотив» сотрудничает с Under Armour.
    • Команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2457

      Черкизовский Кот 48 минут назад

      Локомотив в немецкой экипировке (Adidas + Puma) - 21 сезон и 1 чемпионство (на 21 сезон).
      Локомотив в Nike - 3 сезона и 2 чемпионства.
      Хоть и люблю больше Адик, но Найки для нас фартовые.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8514

      parevg 1 час назад

      Все как при смородине, она тоже адидас, пума, снова адидас...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2187

      Давид59 2 часа назад

      Сегодня носит Адидас, а завтра Родину...

      1
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      ...
      Рейтинг: +15719

      DOCTOR PENALTY > Давид59 26 минут назад

      Кто носит форму adidas, тому любая б... д....

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