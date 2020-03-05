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Экс-игрок сборной Дании Каленберг заболел коронавирусом

5 марта 2020, 19:36

У бывшего полузащитника сборной Дании Томаса Каленберга диагностировали коронавирус. Клуб «Брондбю» информирует, что спортсмен заразился в Амстердаме. Сейчас состояние датчанина оценивается как хорошее.

Часть сотрудников «Брондбю», с которыми контактировал Каленберг во время посещения недавнего матча против «Люнгбю», помещены на карантин (13 человек). Также клуб попросил откликнуться болельщиков, пересекавшихся со спортсменом.

  • Каленберг провел за сборную 47 матчей, забил пять голов.
  • В частности, по ходу карьеру Каленберг играл за «Вольфсбург».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 2000 человек.

Источник: официальный сайт «Брондбю»
Дания. Суперлига Дания Каленберг Томас
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