Экс-игрок сборной Дании Каленберг заболел коронавирусом

У бывшего полузащитника сборной Дании Томаса Каленберга диагностировали коронавирус. Клуб «Брондбю» информирует, что спортсмен заразился в Амстердаме. Сейчас состояние датчанина оценивается как хорошее.
Часть сотрудников «Брондбю», с которыми контактировал Каленберг во время посещения недавнего матча против «Люнгбю», помещены на карантин (13 человек). Также клуб попросил откликнуться болельщиков, пересекавшихся со спортсменом.
- Каленберг провел за сборную 47 матчей, забил пять голов.
- В частности, по ходу карьеру Каленберг играл за «Вольфсбург».
- По всему миру от коронавируса умерло более 2000 человек.
Источник: официальный сайт «Брондбю»