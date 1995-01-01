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    «СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

    «Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    В клубе недовольны двумя эпизодами встречи – удалением нападающего Эсекьеля Понсе за вторую желтую карточку после фола на защитнике армейцев Вадиме Карпове, а также неназначенным пенальти в концовке основного времени матча после того, как мяч коснулся руки Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА.

    О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +15719

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Да не стоит портить отношения, ведь Тедеско и Гончаренко так тепло попрощались после игры...

      1
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      Рейтинг: +9845

      silver29 37 минут назад

      Толку особого может и не будет но фотка профнепригодного судилы будет во всех спортивных СМИ, а у него есть родственники, знакомые, сослуживцы, пусть знают.

      2
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      Рейтинг: +6554

      piligrim1986 49 минут назад

      толку с этого? кто только не подвала, максимум двойку судье и отстранение на тур

      1
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      Рейтинг: +614

      Semenycch 59 минут назад

      Спартак желает матч переиграть?

      1
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      Рейтинг: +385

      Chingis17rus > Semenycch 35 минут назад

      Вряд ли. Жалуются обычно те кто боится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1851

      Борат 1 час назад

      ну рылы, позор вам !

      -1
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      Рейтинг: +21968

      VVM1964 1 час назад

      Такое судейство нельзя оставлять без внимания - две грубые ошибки + куча по мелочи (((

      7
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      Рейтинг: +3994

      Добрый Бобер 1 час назад

      Да зачем жалобу? Нормально, в меньшинстве, в добавленное время, на классе достойно победили. Вот апелляцию на карточку Понсе, да, а остальное уже не имеет значения.

      4
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      Рейтинг: +570

      "supermax" > Добрый Бобер 1 час назад

      так то да...но согласись, что пенальти был...тогда что делал в это время вар...и зачем он тогда вообще нужен если очевидные вещи упускают

      3
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      Рейтинг: +13430

      sssrspartak > "supermax" 20 минут назад

      судья не сомневался в своей тупости и не ходил на просмотр!а пенальти явный был!понсе уж так явно не в одном из двух случаев карточку не заработал!

      0
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      Рейтинг: +1904

      Литейный4 1 час назад

      Фу какие нытики. Стыдно за свиней. Гыгыгы

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      Рейтинг: +195

      SLADE2019 > Литейный4 1 час назад

      Ну не питерским козликам об этом рассуждать! А стыдно должно быть твоим родителям, за сына (дочь) ублюдков! Гы гы гы!!! Родителям смс покажи! Пусть порадуются!!!

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