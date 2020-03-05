«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

«Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В клубе недовольны двумя эпизодами встречи – удалением нападающего Эсекьеля Понсе за вторую желтую карточку после фола на защитнике армейцев Вадиме Карпове, а также неназначенным пенальти в концовке основного времени матча после того, как мяч коснулся руки Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым .

. «Спартак» победил ЦСКА со счетом 3:2.

В полуфинале Кубка команда Доменико Тедеско сыграет с «Зенитом».

О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?