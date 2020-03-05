Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

5 марта 2020, 14:20
16

«Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В клубе недовольны двумя эпизодами встречи – удалением нападающего Эсекьеля Понсе за вторую желтую карточку после фола на защитнике армейцев Вадиме Карпове, а также неназначенным пенальти в концовке основного времени матча после того, как мяч коснулся руки Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА.

О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1583407731
Да зачем жалобу? Нормально, в меньшинстве, в добавленное время, на классе достойно победили. Вот апелляцию на карточку Понсе, да, а остальное уже не имеет значения.
Ответить
VVM1964
1583407883
Такое судейство нельзя оставлять без внимания - две грубые ошибки + куча по мелочи (((
Ответить
piligrim1986
1583410949
толку с этого? кто только не подвала, максимум двойку судье и отстранение на тур
Ответить
DOCTOR PENALTY
1583412004
Да не стоит портить отношения, ведь Тедеско и Гончаренко так тепло попрощались после игры...
Ответить
ivany4
1583414928
Думаю, что это правильно. Вода камень точит. Если все будут трясти РФС, судейский корпус и прочих ВИП-персон по любой "мелочи", то есть вероятность сдвинуть "телегу" с места.
Ответить
paracetamol
1583422656
Спам подаст жалобу на свистуна и РФС примет решение матч переиграть. С Гинером не шутят, дяди!
Ответить
Dizgen
1583428457
Красную Понсе увы не отменят
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+